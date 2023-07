Elia Boseggia: anche lui guardiano della porta gialloceleste

Il portiere arriva in prestito dall’Hellas Verona – Elia Boseggia in Gialloceleste.

Il portiere classe 2004,

originario di Caldiero, entra nella famiglia dell’Arzignano Valchiampo arrivando in prestito dall’Hellas Verona per la stagione 23/24.

Cresciuto nel Caldiero Terme, milita poi nel settore giovanile del ChievoVerona.

Dal 2021 indossa la maglia dell’Hellas Verona in Primavera 1.

Solo nell’ultima stagione ha collezionato 34 presenze e 7 clean sheet.

Nel 2020 ha ricevuto la prima convocazione in azzurro con la Nazionale Italiana Under 16 e nel 2022 la chiamata dalla Prima Squadra gialloblù che lo porta in panchina per diverse partite di Serie A.

Vestirà la maglia Gialloceleste numero 12.

Grazie Elia! Benvenuto!

Le prime parole di Elia Boseggia

in maglia FC Arzignano Valchiampo.

«Arrivo da un’ottima stagione con il Verona che mi ha portato ad avere più opportunità. Tra tutte, ho sentito grande fiducia da parte del Direttore Sportivo e di tutta la società e ho scelto Arzignano».

«Ho iniziato all’età di 5 anni a Caldiero, nel mio paese. A 10 anni mi ha preso il Chievo dove ho fatto tutte le giovanili fino alla Primavera.

Dopo il fallimento della società sono passato all’Hellas Verona dove ho militato per due stagioni in Primavera facendo anche panchina in Serie A».

«Fin da piccolino ho sempre fatto il portiere perché arrivo da una famiglia di portieri: anche mio papà e mio cugino lo erano. Non ho mai avuto l’esigenza di fare gol, ma sempre quella di non prenderlo».

«Il mio sogno, che coincide con il mio obiettivo, è quello di fare una stagione da protagonista che mi porti a fine anno ad essere cresciuto sia dal punto di vista sportivo che personale. Sono sicuro che giocare con persone più grandi di me aiuterà tantissimo».

«Sono un ragazzo umile che ha voglia di lavorare. Ogni giorno cerco di imparare cose nuove da tutti, dal magazziniere al mister e al mio allenatore dei portieri. Cercherò di crescere ogni giorno di più».

Fonte FC Arzignano Valchiampo

Comunicazione e Ufficio Stampa