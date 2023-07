Installate sette attrezzature “inclusive” a disposizione dei cittadini per allenamenti en plein air – Cassola: il parco di San Zeno diventa palestra a cielo aperto

Nuova palestra a cielo aperto,

a San Zeno di Cassola, nel parco del Donatore, dove nei giorni scorsi sono state completate le operazioni di montaggio della prima “area sport” comunale.

Un “percorso vita” di ultima generazione che include sette attrezzature per allenamenti “en plein air” utilizzabili da varie tipologie di utenti:

giovani,

bambini, anziani

persone diversamente abili.

PUBBLICATO UN BANDO PER INDIVIDUARE UNA SOCIETA’ CHE POSSA GARANTIRE, NEL WEEK END, WORKOUT GUIDATI

L’AREA SPORT

«Si tratta di un intervento realizzato grazie ad un contributo ottenuto attraverso un bando dell’organismo governativo Sport&Salute – spiega l’assessore allo sport Marta Orlando Favaro -.

Il nostro progetto, il cui costo complessivo ammontava a 25 mila euro, è stato finanziato per la metà del suo valore con uno stanziamento statale di 12.500 euro e per la parte restante con fondi comunali».

«Con queste risorse è stato possibile acquistare dispositivi per lo step, macchine isotoniche e un cicloergometro – continua l’amministratrice –.

All’interno dell’area è stato inoltre installato un pannello esplicativo in cui viene indicato il corretto utilizzo di ogni attrezzo ed è attivo anche un QR Code che rimanda ad informazioni più dettagliate e tutorial».

Ogni cittadino potrà quindi fruire liberamente e in autonomia di tali strutture, per le quali, tuttavia, l’Amministrazione sta cercando anche una o più realtà del territorio che possano garantire, il sabato e la domenica, la presenza di istruttori formati per offrire gratuitamente ad appassionati e principianti l’opportunità di fare un allenamento “guidato”.

IL BANDO

Il bando è uscito in questi giorni (https://servizi.comune.cassola.vi.it/ServiziOnLine/AlboPretorio/AlboPretorio?anno=2023&numero=1220) e si rivolge alle associazioni sportive che operano all’interno del Comune.

Tra quelle che presenteranno la loro candidatura entro le 12 del 14 agosto la municipalità ne sceglierà una o più per la stipula di una convenzione di un anno.

La società individuata, durante la settimana,

in orari preventivamente concordati, potrà svolgere nell’area attrezzata delle attività con i propri associati in via esclusiva, anche a pagamento.

La stessa nel week end si dovrà impegnare ad offrire un programma di allenamenti gratuiti destinati a diversi target (bambini/giovani, adulti, over 65, utenti diversamente abili e/o ulteriori target individuati dalle associazioni).

«In questo modo – conclude l’assessore – puntiamo ad ampliare l’offerta di servizi volti al miglioramento della qualità della vita di tutta la comunità, a favorire la pratica sportiva all’aria aperta e la fruizione dei parchi pubblici».

Comunicato Nr. 40 del 24/07/2023

Fonte Comune di Cassola