Asiago: le manifestazioni ed eventi da martedì 1 a domenica 6 agosto

“I PITTORI DELLA REALTA’ Tra antico e moderno” – Asiago

Museo “Le Carceri”

La mostra di Asiago rilegge l’avventura dei “Pittori moderni della realtà”, una particolare stagione dell’arte italiana del dopoguerra. Al Museo Le Carceri le opere di Gregorio Sciltian, Pietro Annigoni, Antonio e Xavier Bueno, Giovanni Acci, Alfredo Serri e Carlo Guarnieri, insieme con due capolavori di Giorgio de Chirico.

Orari di apertura dal 27 giugno all’ 1 ottobre: Tutti i giorni ore 10-12.30 / 15.30-19, sabato fino alle ore 21.30

SCOPRI DI PIU’

#PiazzaAsiago

1-4 agosto

Ore 17.30 Piazza Duomo

#PiazzAsiago è una rassegna culturale e politica ideata e condotta da David Parenzo e Alessandro De Angelis

Tutti gli incontri saranno trasmessi in streaming sui siti repubblica.it, lastampa.it, huffingtonpost.it

Martedì 1 agosto

Ore 9.00

Uscita facile con noleggio Mountain Bike incluso lungo la strada del Vecchio Trenino.

PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Alla scoperta dell’Altopiano – Bosco del Dosso, escursione con il naturalista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

GiocaTeatro in natura, laboratorio artistico per bambini dai 6 anni. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.15 Biblioteca Civica

La Biblioteca dei Piccoli, letture ad alta voce e laboratorio per bambini dai 3-6 anni. Prenotazione obbligatoria 0424-600270 biblioteca@comune.asiago.vi.it

Mercoledì 2 agosto

Ore 9.00 Parco Millepini

Corso di Yoga Integrale – Insegnante Gigliola Fracaro. Aperto a tutti con offerta. Prenotazione obbligatoria chiamando 3386264851

Ore 9.30 Stadio del ghiaccio – Bar Giallorosso

Attività didattica presso la Sentiero dell’Acqua e visita all’annesso Museo alla scoperta dei segreti sotterranei dell’Altopiano. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.co

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

A passo d’asino tra i boschi incantati – tra le malghe di Caltrano. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Giovedì 3 agosto

Ore 9.30 Stadio del ghiaccio – Bar Giallorosso

Gita in montagna in Zona Larici con pranzo tipico in malga e visita al piccolo Caseificio. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Sguardi animali, lettura animata e laboratorio creativo per bambini dai 6 anni. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

I segreti del bosco – escursione antichi mestieri con il guardiaboschi. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.30 Parco della Rimembranza

Gioca, danza, crea laboratori creativi di arte e danza per bambini dai 6 ai 10 anni a cura di Chandra Yoga. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente 333-9235908 chandrayoga.asiago@gmail.com

Ore 18.00 Parco Millepini

Corso di Yoga Integrale – Insegnante Gigliola Fracaro. Aperto a tutti con offerta. Prenotazione obbligatoria chiamando 3386264851

Venerdì 4 agosto

Ore 9.30 Stadio Del Ghiaccio – Bar Giallorosso

Attività facile di Orienteering “Caccia al tesoro” nei boschi di Asiago. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Pic-trek-nic – escursione con pranzo in malga/rifugio o picnic autonomo. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

La vita segreta delle api – escursione e visita alla fattoria didattica. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 21.00 Teatro Millepini

L’acqua sotto i piedi: viaggio alla scoperta dell’Oliero, nelle viscere dell’Altopiano dei Sette Comuni conferenza a cura del Gruppo Speleologico 7 Comuni. Ingresso libero

Ore 21.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Il Telescopio Spaziale James Webb – Visita alla cupola del Telescopio Galileo e osservazione da remoto, se sereno, lezione a tema. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Sabato 5 agosto

Ore 6.00 Parco Millepini

Yoga all’alba. A cura di Chandra Yoga. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente 333-9235908 chandrayoga.asiago@gmail.com

Ore 9.30 Parcheggio Rifugio Campolongo – Rotzo

“Andar per erbe”. Escursione guidata con Antonio e Lisa Cantele in Loc. Campolongo di Rotzo alla scoperta delle erbe di alta montagna. Iscrizioni 0424-463346

Ore 10.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Osservazione di macchie e protuberanze solari, se sereno, lezione a tema e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 10.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Astrorazzi: ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno costruire il proprio razzo dotato di endoreattore a propellente solido e lanciarlo in sicurezza; evento in collaborazione con BT Research. Per prenotazioni: associazione@bt-research.com. (L’evento verrà confermato 2 giorni prima in base alle condizioni meteo)

Ore 14.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Astrorazzi: ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno costruire il proprio razzo dotato di endoreattore a propellente solido e lanciarlo in sicurezza; evento in collaborazione con BT Research. Per prenotazioni: associazione@bt-research.com. (L’evento verrà confermato 2 giorni prima in base alle condizioni meteo)

Ore 17.00

Escursione “Aperitivo sul Monte Zebio”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 20.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Emozioni al buio – escursione notturna. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 21.00 Teatro Millpini

Spettacolo Rispaar – Prevendita biglietti dal 31 luglio al 4 agosto presso Teatro Millepini dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Ore 21.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Osservazione e analisi spettroscopica della cometa C/2023 E1 col telescopio Galileo (da remoto e in caso di cielo sereno) e lezione sulle comete. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Domenica 6 agosto

Piazza Carli

Esposizione fotografica a cura del Club Fotografico Altopiano 7 Comuni

Parco Millepini

Esposizione Associazione Blu Cobalto “Luci e Ombre”

Ore 9.30

Escursione “Il Monte Ortigara come non lo avete mai visto“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 9.30 Via Busa, 106

Visita all’orto delle piante coltivate, medicinali e aromatiche, con Antonio Cantele. Iscrizioni 0424-463346

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Sulle tracce degli inglesi – Barenthal, escursione storico naturalistica. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 10.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Osservazione di macchie e protuberanze solari, se sereno, lezione a tema e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Domenica 6 agosto

Ore 14.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Astrotombola – Incontro particolarmente adatto ai bambini (6-11 anni). Si giocherà una tombola a tema astronomico durante la quale verranno commentate le immagini di pianeti, nebulose, galassie, telescopi… associate ai numeri estratti. Anche i premi saranno a carattere astronomico! Alla fine della visita verrà lanciato un piccolo razzo a bicarbonato e aceto. I bambini dovranno essere accompagnati da almeno un adulto maggiorenne. Biglietto ridotto per tutti: 5€. Durata: 60 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Tutti in malga! Latte, mucche e formaggio – esperienza per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.00

Escursione “Esperienze in malga: prova di mungitura e cena“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 21.00 Teatro Millpini

Spettacolo Rispaar – Prevendita biglietti dal 31 luglio al 4 agosto presso Teatro Millepini dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Ore 21.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Osservazione e analisi spettroscopica della cometa C/2023 E1 col telescopio Galileo (da remoto e in caso di cielo sereno) e lezione sulle comete. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Asiago Live

Ecco gli appuntamenti per il 2023:

09/08 Chernoband (GRATUITO)

10/08 Marco&Pippo

11/08 RAF

12/08 Elettra Lamborghini

13/08 2000 Wonderland (GRATUITO)

Ingresso a pagamento

Il concerto di Piero Pelù in programma per il 9 agosto è stato DEFINITIVAMENTE ANNULLATO. È possibile richiedere il rimborso dei biglietti attraverso i canali di acquisto entro e non oltre il 9 agosto.

Fonte Ufficio Turistico Asiago

Per vedere la settimana precedente