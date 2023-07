Adriana Simpsi: un giovane talento per Vicenza Volley

Serie B1 femminile – Adriana Simpsi – Schiacciatrice bresciana classe 2003, arriva dall’esperienza in categoria al Fiamma Torrese

Vicenza Volley annuncia l’arrivo di Adriana Simpsi, laterale classe 2003 che farà parte del roster biancorosso che parteciperà al campionato di B1 femminile.

Nata il 12 febbraio 2003 a Gavardo (Brescia),

anche suo paese d’origine, Adriana è una schiacciatrice alta un metro e 80 centimetri; dopo aver mosso i primi passi pallavolistici a Gavardo, è maturata a Bedizzole con un lustro sottorete che l’ha portata ad “assaggiare” la B1.

Successivamente, in quota under 18, ha difeso i colori dell’Union Volley Jesolo (giocando anche la B2) e del Busnago (stesso scenario).

Infine, le ultime due stagioni in B1, prima a Trescore Balneario e infine al Fiamma Torrese, in Campania.

“Stiamo parlando – commenta Mariella Cavallaro, coach di Vicenza Volley –

di una ragazza giovanissima che alle spalle ha un solido campionato di B1 giocato da attaccante con una sicurezza e una determinazione da veterana.

Ci ha subito impressionato la padronanza dell’attacco, il colpo forte, ma anche la predisposizione alla ricezione.

Un’atleta con tanta voglia di lavorare, essere protagonista e allo stesso tempo di mettersi alla prova in un gruppo competitivo”. Banda ma non solo.

“E’ un profilo molto interessante – aggiunge Cavallaro – con abilità d’attacco sia da schiacciatrice sia da opposta”.

“Quando ho ricevuto l’offerta di Vicenza – le parole di Adriana Simpsi –

non potevo rifiutare. E’ una società seria, una squadra importante e tra le più solide nel panorama del Nord Italia.

E’ un ambiente dove si lavora tanto e mi sembrava un’opportunità importante. Anche coach Cavallaro è stata molto chiara esponendomi il progetto, che reputo molto interessante anche per un atleta giovane come me, che può apprendere anche da elementi di esperienza davanti.

Anche questo aspetto mi ha spinta a scegliere Vicenza: non si impara solo giocando, ma anche osservando in allenamento chi ha più esperienza”.

Quindi aggiunge.

“Mi descrivo una giocatrice di equilibrio, che sbaglia poco anche nei momenti più difficili. Mi piace molto giocare d’astuzia anche sulle mani del muro.

Mi piacerebbe perfezionare la difesa, dove sono ancora molto istintiva e dove vorrei diventare più tecnica. Anche caratterialmente, miro ad avere più personalità”.

