Rangers Rugby Vicenza: Bruniera e Pilani aprono la campagna acquisti biancorossa

La Rangers Rugby Vicenza è lieta di annunciare l’arrivo in biancorosso di Andrea Pilani, tallonatore classe 1995 in arrivo da I Centurioni.

Andrea, nato a Lecco il 6 ottobre 1995 è alto 182 cm e pesa 120 kg. Ha mosso i primi passi nell’Imola Rugby. Ha giocato in Serie B con il Romagna, poi una bella esperienza in Sud Africa alla Sharks Academy ed il College Rovers Rugby Club dove ha perfezionato le sue qualità in mischia e nei lanci, per poi approdare in Serie A con i Centurioni dove ha giocato nelle ultime tre stagioni.

Benvenuto Andrea!

Tutta la rosa della prima squadra biancorossa si ritroverà martedì 1 agosto per l’avvio ufficiale della stagione 2023-2024, la prima in Serie A Elite per la Rangers Rugby Vicenza.

Forza Rugby Vicenza

Davide Pelizzari Responsabile Comunicazione Rangers Rugby Vicenza

comunicazione@rugbyvicenza.it