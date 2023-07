Poste Italiane: due nuovi servizi per le vacanze

In vacanza liberi dai bagagli e con l’opportunità di spedire moto e bici sul luogo di villeggiatura – Poste Italiane

Anche chi abita in provincia di Vicenza può andare in vacanza libero dal peso dei bagagli grazie a Poste Delivery Web, il servizio di Poste Italiane che permette di spedire anche le proprie valige in Italia o all’estero comodamente dal PC o dallo Smartphone, per partire più leggero o per spedire a casa gli acquisti fatti in vacanza.

Il servizio Poste Delivery Web

consente di spedire in modo facile e veloce pacchi e bagagli fino a 30 kg di peso. Per effettuare la spedizione è sufficiente collegarsi al sito www.poste.it e cliccare nella sezione “Spedisci online” il link “Un pacco” oppure utilizzare il seguente link: https://postedeliveryweb-retail.poste.it/postedeliveryweb/retail.

È possibile creare la spedizione anche da smartphone tramite l’APP Ufficio Postale. Basta inserire i dati della spedizione (peso, dimensioni e indirizzo del mittente e del destinatario) e completare l’acquisto online . Il corriere eseguirà il ritiro e la consegna del pacco direttamente presso indirizzi indicati.

Il corriere eseguirà il ritiro e la consegna del pacco direttamente presso indirizzi indicati. È possibile richiedere il ritiro a domicilio oppure effettuare la spedizione da uno degli Uffici Postali o Punto Poste (tabaccherie, bar, cartolerie, edicole ecc.) della provincia di Vicenza.

È possibile anche monitorare lo stato della spedizione, dalla partenza fino all’arrivo a destinazione, semplicemente collegandosi al sito www.poste.it e inserendo il numero di spedizione in “Cerca Spedizione” oppure direttamente dall’archivio di Poste Delivery Web.

Inoltre, per gli amanti delle due ruote

in tutte le loro tipologie, è già disponibile anche “2ruotExpress” il servizio di trasporto moto e bici di SDA, il Corriere Espresso di Poste Italiane, che permette di spedire i veicoli a due ruote in tutta Italia e in Spagna (per la sola città di Barcellona).

Una soluzione comoda, veloce e pratica per spedire il proprio mezzo nella località in cui si andrà in vacanza per poi muoversi in libertà.

Tutti i mezzi viaggeranno in appositi imballi di varie dimensioni e tipologia che saranno monitorati durante il trasporto tramite un sistema satellitare che consente all’assistenza dedicata di tracciare il trasporto per l’intero viaggio.

Per usufruire di “2ruotExpress” è sufficiente consegnare e ritirare il mezzo direttamente presso una delle filiali SDA presenti in provincia.

Il servizio include una garanzia assicurativa per incendio, furto, rapina e danneggiamenti fino a 1500 euro.

Su richiesta, a pagamento, è prevista una copertura assicurativa fino a 10.000 euro.

È inoltre previsto, già incluso nel prezzo, un giorno di giacenza presso la filiale di arrivo.

Per prenotare il servizio “2ruotExpress” o semplicemente per ricevere un preventivo, è possibile contattare l’Assistenza Clienti al numero verde 800.474101, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, oppure inviare una mail ad extranetwork@sda.it.

Vicenza, 21 luglio 2023

Poste Italiane- Media Relations