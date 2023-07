Parcheggio sotterraneo “Nova Thiene”: sanzionato giovani con atteggiamento provocatorio

Thiene, ore 23:30 di venerdì 21 luglio, una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino veniva avvisata da un cittadino di passaggio. Avvisata del fatto che nel percorso pedonale che conduce al parcheggio sotterraneo “Nova Thiene” era presente un gruppo di giovani. Gruppo di giovani che arrecava disturbo con atteggiamento provocatorio.

Gli Agenti raggiungevano subito il posto e, tra un fuggi-fuggi generale, riuscivano a controllare 3 dei ragazzi presenti.

Nel tragitto dal parcheggio Nova Thiene all’auto di servizio, approfittando dell’oscurità, uno dei giovani gettava un involucro contenente una dose di cocaina. Gettava l’involucro venendo però scoperto e segnalato alla Prefettura-UTG di Vicenza quale assuntore di sostanza stupefacente.

Grazie al sistema di videosorveglianza, oltre ai tre giovani controllati in presenza, venivano identificati altri 5 ragazzi, per un totale di 8. Gli 8 ragazzi identificati verranno sanzionati per avere bivaccato in violazione al regolamento comunale di Polizia Urbana.

Degli 8 identificati, 5 verranno anche sanzionati per avere consumato alcolici. Mentre 3 verranno sanzionati per avere minzionato nella parte esterna dell’edificio. Tutte le violazioni sono state documentate dalla videosorveglianza.

Fonte: Polizia Locale Nordest Vicentino – Ufficio Stampa

