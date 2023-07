Greta Galbianco in finalissima “Miss Grand Prix on the Web”

Con questa affermazione Greta Galbianco ha conquistato anche il pass diretto per la finalissima del concorso nazionale di MISS GRAND PRIX 2023 in programma il 26 agosto prossimo a Pescara.

Greta Galbianco, 22 anni,

lunghi capelli neri e occhi verdi, conduttrice televisiva di Arcugnano (VI), ha sbaragliato la concorrenza del contest social promosso nell’ambito del concorso nazionale di Miss Grand Prix 2023.

Erano ben 25 le concorrenti in lizza martedì scorso provenienti da tutta Italia per la selezione online, modalità ideata durante gli anni del lockdown, che garantisce però oltre alla fascia “on the web” anche il “pass” diretto per la finalissima nazionale del concorso di Miss Grand Prix in programma allo Stadio del Mare di Pescara il prossimo sabato 26 agosto.

Conduttrice e valletta televisiva, Greta ha le idee chiare sul suo futuro professionale:

“Le mie aspettative sono alte.

L’auspicio è che questo concorso possa essere trampolino di lancio per affermarmi a livello nazionale nel mondo dello spettacolo o della moda che resta comunque la prima grande passione.

Avevo solo 14 anni quando ho partecipato alla mia prima sfilata, devo dire che il sostegno dei miei genitori è stato fondamentale in un ambiente che, si sa, può nascondere anche qualche insidia.

Devo riconoscere che il concorso di Miss Grand Prix e l’organizzazione di patron Claudio Marastoni e Simona Barchetti da questo punto di vista è garanzia di professionalità e serietà, parla la storia stessa del concorso”.

Grande sportiva e tifosa, per Greta i riferimenti come conduzione televisiva sono noti.

“Beh chiaramente Paolo Bonolis e Alessia Marcuzzi, li ammiro molto. Ma, limitandoci all’ambito sportivo, dico Diletta Leotta e Federica Masolin”.

Il 26 agosto Greta Galbianco sarà quindi tra le finaliste

sul palco dello Stadio del Mare, per l’atto conclusivo dell’edizione 2023 di un concorso che ha lanciato, tra le altre, alcune protagoniste del mondo dello spettacolo e della tv come Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana.

Insieme alle bellissime finaliste ci saranno anche i 40 ragazzi finalisti del concorso di “Mister Italia” la cui selezione “On the web” è in programma martedì 25 luglio sui canali social del concorso.

“Miss Grand Prix 2023” e “Mister Italia 2023” hanno il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, e il patrocino del Comune di Pescara.

22 luglio 2023

Ufficio Stampa Agenzia Claudio Marastoni