CoESPU: 100 carabinieri abilitati all’uso del defibrillatore

Un’Arma in più contro l’arresto cardiaco – Centro di Eccellenza per le Stability Police Units – CoESPU

Si è concluso presso il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units, un corso sull’uso del defibrillatore e sulle principali manovre di rianimazione, in favore di 100 Carabinieri in servizio nella provincia di Vicenza, grazie al supporto dell’Associazione Italiana Soccorritori di Schio.

Così come previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, un provvedimento emanato per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nelle caserme dell’Arma sono presenti squadre di primo soccorso, abilitate a fornire un intervento immediato e gestire le emergenze in attesa dell’arrivo dei sanitari.

In tale ottica e col duplice scopo

di diffondere sempre più la conoscenza di questo fondamentale strumento salvavita nell’Istituzione e di garantire la tutela della salute della collettività, si è da poco concluso, presso il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (CoESPU) di Vicenza, un corso di Basic Life Support Defibrillation (BLSD).

Il defibrillatore automatico e semiautomatico esterno (DAE), che può essere utilizzato solo da personale espressamente addestrato, peraltro già obbligatorio da diversi anni per le Associazioni e le Società Sportive durante le competizioni e gli allenamenti, con la presenza di operatori addestrati al loro utilizzo, deve essere presente in tutti gli uffici

della Pubblica Amministrazione con almeno 15 dipendenti,

Provincie, Regioni, Comuni e Comunità Montane,

nelle Università e nelle scuole di ogni ordine e grado,

case popolari,

Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,

Enti e strutture del Servizio Sanitario Nazionale,

A.RA.N.,

Agenzie Pubbliche,

Stazioni Ferroviarie, Porti, Aeroporti, mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi che coprono tratte di viaggio la cui durata sia superiore a 2 ore senza sosta

tutti i servizi di trasporto extraurbani in concessione.

Pertanto sono così 100 i Carabinieri,

in servizio presso lo stesso CoESPU e nelle Stazioni e Compagnie appartenenti al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Vicenza, abilitati all’uso del defibrillatore, fondamentale strumento salvavita, e allo svolgimento delle principali manovre di primo soccorso.

La scelta di svolgere il corso presso il Centro di Eccellenza di via Medici non è stata casuale, poiché il CoESPU, oltre a disporre di idonei locali in grado di ospitare eventi per un numero cospicuo di partecipanti.

Inoltre è sede dell’infermeria presidiaria, presidio sanitario dell’Arma competente per tutti i militari che prestano servizio nella provincia berica e, per quanto attiene la normativa inerente la medicina del lavoro, anche per i Carabinieri che prestano servizio nella provincia di Verona.

L’attività addestrativa, della durata di 5 giorni,

è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Italiana Soccorritori di Schio, un’associazione di volontari attiva dal 1996 sotto il coordinamento operativo del signor Carlo Zattra, una collaborazione destinata a fornire ulteriori frutti, poiché, dal prossimo settembre, altri Carabinieri svolgeranno lo specifico addestramento.

L’abilitazione di 100 Carabinieri all’uso dei defibrillatori semiautomatici, ovunque siano collocati, è un passo significativo nel miglioramento delle capacità di risposta alle emergenze mediche.

In un’epoca in cui la rapidità delle azioni può fare la differenza tra la vita e la morte, quest’iniziativa rappresenta un’arma preziosa nelle mani delle donne e degli uomini in divisa nella creazione di una comunità più sicura e protetta.

Fonte CoESPU