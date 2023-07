Bassano: va in scena “Larsen C”

Martedì 25 luglio ore 21.20 al Teatro Remondini di Bassano del Grappa

IL COREOGRAFO GRECO CHRISTOS PAPADOPOULOS TORNA A BASSANO CON IL SUO CAPOLAVORO “LARSEN C”

Va in scena martedì 25 luglio alle 21.20 al Teatro Remondini lo spettacolo “Larsen C”, capolavoro del coreografo greco Christos Papadopoulos.

Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival,

il ricco programma estivo promosso dal Comune di Bassano insieme alle Città palcoscenico e realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura, la Regione del Veneto e la rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival.

Larsen C è una produzione della Fondazione Onassis Stegi, con il supporto della Fondation d’entreprise Hermès nel quadro del New Settings Program e della NEON Organization for Culture and Development, in collaborazione con il Département du Val-de-Marne e con il sostegno del Ministero della Cultura e dello Sport greco.

Questa creazione fa parte della lunga ricerca scenica di Christos Papadopoulos su quei movimenti che passano facilmente inosservati. Larsen C è il nome di una gigantesca piattaforma di ghiaccio della Penisola Antartica, dalla quale, nel 2016, un blocco di ghiaccio delle dimensioni dello stato del Delaware si è staccato.

E proprio a partire dalla metafora iniziale di un iceberg che si scioglie in sé stesso, scomparendo nel suo movimento, all’infinito, Papadopoulos ricerca nella danza una forma che si dissolve, o meglio: la forma di un corpo che abbraccia i movimenti che gli affondano dentro.

Questo è il desiderio che guida la creazione Larsen C:

trovare un movimento essenziale e naturale, e raggiungere quel punto in cui ogni gesto è simultaneamente perso e trovato, dissolto e riemerso, privo di significato.

L’obiettivo di Papadopoulos è quello di mettere in scena un movimento interiore, vicino all’esperienza quotidiana: motivo per cui, in un modo o nell’altro, nelle sue opere si rispecchia – in un’atmosfera però quasi meditativa – la routine quotidiana di ciascuno, in cui l’intenzione dietro a un movimento è più profonda ma passa inosservata.

Questa strategia creativa cerca di catturare quel flusso cosmico di danza che attraversa le vite di ciascuno, la coreografia del quotidiano.

Si crea così un lavoro che è un’esperienza stratificata, incantevole, sconcertante o addirittura inquietante. Larsen C è un invito ad aprire la mente a una moltitudine di associazioni, immagini, ricordi e pensieri che non smettono mai di muoversi.

Christos Papadopoulos

ha studiato danza e coreografia alla SNDO di Amsterdam: le sue opere OPUS (selezione Aerowaves 2018) e ELVEDON (selezione Aerowaves 2016) hanno riscosso grande successo sia in Grecia che in numerosi festival all’estero, incluso B.Motion a Bassano del Grappa.

Ha fatto parte del team artistico delle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi di Atene 2004 e dei Giochi europei di Baku 2015.

In occasione dello spettacolo è prevista anche una masterclass aperta a studenti delle scuole di danza, insegnanti, professionisti e non professionisti con un buon livello di partenza, il 24 luglio dalle 10 alle 12 al CSC San Bonaventura, condotta dalla danzatrice Ioanna Paraskevoulou, che sarà in scena a B.Motion danza con il proprio lavoro Mos, parte della selezione Aerowaves 2023.

Christos Papadopoulos – Larsen C Martedì 25 luglio ore 21.20

Teatro Remondini, Bassano del Grappa

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it

Info e prenotazioni per la masterclass: 0424.519803/4

(Bassano del Grappa)

