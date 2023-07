Torrebelvicino: impatto ciclomotore-auto, un ferito con varie fratture

Torrebelvicino, ore 18:45 di giovedì 20 luglio. – Polizia Locale “Alto Vicentino”

Un ragazzo 24enne da Valli del Pasubio, alla guida di ciclomotore Benelli, stava percorrendo via Rimembranza con direzione Valli del Pasubio. Giunto all’altezza dell’intersezione con via XXIX Aprile, per cause in corso di accertamento, non riusciva ad evitare l’impatto con l’autovettura Dacia Sandero.

Auto condotta da un uomo 44enne di San Vito di Leguzzano, che nel frattempo aveva impegnato l’incrocio proveniente da via XXIX aprile e diretto verso Valli del Pasubio.

A seguito dell’urto, il motociclista veniva trasportato da ambulanza 118 all’ospedale di Santorso, ove veniva ricoverato per varie fratture.

Illeso il conducente dell’autovettura.

Rilievi e regolazione traffico a cura di 3 pattuglie della polizia locale “Alto Vicentino” di Schio.

Polizia Locale Alto Vicentino

Centrale Operativa – Via Fratelli Pasini, 74 Schio, Vicenza, Veneto, 36015, Italia

Telefono: 0445/690111

Numero breve di pronto intervento per le Polizie Locali della Provincia di Vicenza

Cos’è

E’ attivo il Numero Verde 800 05 05 05 per il Pronto Intervento delle Polizie Locali della Provincia di Vicenza.

Ogni Cittadino potrà quindi chiamare la Polizia Locale competente per il territorio con un unico numero, gratuito e di facile memorizzazione.

Il numero, dotato di risponditore automatico, provvederà a smistare le chiamate ad ogni singolo Comando di Polizia Locale, richiedendo all’utente di pronunciare solamente il nome del Comune per il quale (o dal quale) si sta chiamando.

Accedere al servizio

In caso di bisogno si chiama il numero verde 800 05 05 05

Costi e vincoli

GRATUITO

Tutti

Fonte Polizia Locale Alto Vicentino