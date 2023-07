Schio, via Campagnola: al via i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio

Inizieranno la prossima settimana i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio di via Campagnola, in prossimità dell’intersezione con via Tommaseo in quartiere Santa Croce Schio.

L’intervento prevede lo sbancamento e la regolarizzazione altimetrica dell’attuale area, la delimitazione con profili in calcestruzzo dello spazio che sarà pavimentato e con installazione di un punto luce e di un pozzo perdente per lo smaltimento delle acque meteoriche. Non solo: i lavori prevedono anche la riqualificazione dell’attuale area di sosta in via Tommaseo.

Al termine dell’intervento – previsto per il mese di settembre – saranno disponibili nel nuovo parcheggio 6 stalli di sosta in via Tommaseo e 10 stalli in via Campagnola. «Questo è uno dei tanti interventi di riqualificazione che stiamo portando a compimento – sottolinea il Sindaco, Valter Orsi – I nuovi stalli ordinati saranno a disposizione dei residenti e di chi frequenta le attività artigianali limitrofe».

I lavori, del costo complessivo di 30mila euro, sono stati affidati alla ditta Dal Maistro di Monte di Malo. In corrispondenza del cantiere, via Campagnola sarà regolamentata a senso unico alternato.

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa

Schio, 21 luglio 2023

Edifici di culto quartiere Santa Croce Schio

EDIFICI DI CULTO

Chiesa parrocchiale: costruita nel 1966 su progetto dell’ing. Franco Rossi; conserva statue in terracotta di Guido Cremasco (+ 17 settembre 1976).

Altre chiese:

Cuore Immacolato di Maria, oratorio in quartiere Nani costruito nel 1944; è usato quotidianamente con la celebrazione della Messa.

Santissimo Redentore, chiesa del cimitero.

Fonte: dal sito https://www.upsbakhita.it/santa-croce/