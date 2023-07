Schio: modifiche viabilità per manifestazione ciclistica “Trofeo A.M. Lino Roana”

In occasione della manifestazione ciclistica “Trofeo A.M Lino Roana” in programma per domenica 23 luglio sono previste alcune modifiche della viabilità.

Le vie interessate

Nello specifico, causa manifestazione ciclistica, dalle ore 7 alle ore 15 è istituito il divieto di transito e di sosta nel percorso della gara, ovvero in via Lago Trasimeno (da intersezione con via Lago di Misurina a via Lago di Pusiano), via Lago di Pusiano (da intersezione con via Lago di Molveno a intersezione con via Lago Trasimeno), via Lago di Molveno (tutta la via), via Lago Trasimeno (da via Lago di Molveno e fino a via Lago di Albano), via Lago di Albano (da intersezione con via Lago di Bracciano a intersezione con via Lago Trasimeno), via Lago di Bracciano (da intersezione con via Lago di Misurina a intersezione con via Lago di Albano) e via Lago di Misurina (da intersezione con via Lago di Bracciano a intersezione con Via Lago Trasimeno).

Per chi arriva da via L. Cazzola/Lago di Pusiano e deve proseguire in direzione Zanè vige l’obbligo di svolta a sinistra, chi arriva da via Maestri del Lavoro in corrispondenza dell’intersezione con via Lago Trasimeno deve proseguire dritto e per i veicoli che transitano su Via Lago Trasimeno vige l’obbligo di svolta a sinistra.

Schio_Trofeo_Roana_ordinanza

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa

Schio, 21 luglio 2023