San Vito di Leguzzano: arriva la sostituzione massiva dei contatori di Viacqua

Dal 25 luglio e fino a fine settembre previsto il rinnovo di 1.800 apparecchi, contatori di Viacqua

Nuova tappa per il piano di sostituzione massiva dei contatori di Viacqua che dal prossimo 25 luglio si concentrerà sul territorio del Comune di San Vito di Leguzzano (VI). Qui è previsto il rinnovo di 1.800 misuratori con nuovi apparecchi più sensibili ed in grado di assicurare una misurazione dei consumi sempre più precisa.

Il piano di sostituzione massiva che ha già interessato diversi comuni del bacino servito da Viacqua è stato avviato nel 2019 e ad oggi si contano oltre 25.500 contatori rinnovati.

La procedura di sostituzione

La procedura di sostituzione è del tutto gratuita e verrà comunicata in loco attraverso appositi avvisi lungo le vie coinvolte. Gli utenti coinvolti dovranno assicurarsi che il vano contatori sia facilmente accessibile dai tecnici il giorno in cui avverrà la sostituzione, accertandosi di rimuovere eventuali ostacoli che potrebbero impedire l’intervento. In pochi minuti, poi, il tecnico incaricato effettua il cambio dell’apparecchio, procedendo ad una momentanea interruzione della fornitura idrica. In questo lasso di tempo è consigliato di non programmare il funzionamento di elettrodomestici o apparecchiature quali lavatrici e lavastoviglie.

Prevenzione rischio di truffe

Per prevenire il rischio di truffe ai danni dell’utenza, gli operatori deputati alla sostituzione dei contatori sono identificabili mediante tesserino di riconoscimento che può essere verificato contattando il servizio clienti al numero verde 800 15 42 42 (attivo da lunedì a venerdì, alle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00). Si ricorda infine che i tecnici incaricati da Viacqua potranno chiedere di accedere solo ai locali in cui siano installati i contatori. Non possono invece richiedere alcuna forma di pagamento.

Le nuove apparecchiature

«L’impegno verso la progressiva riduzione delle perdite idriche passa anche per il rinnovo del parco contatori – spiega il Presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman – la maggiore precisione che assicurano le nuove apparecchiature consente di individuare con maggiore tempestività la presenza di eventuali perdite occulte all’interno dell’impianto domestico. Se poi si abbina questo fattore all’effettuazione dell’autolettura periodica da parte degli utenti si potrà beneficiare di una bollettazione sempre più allineata ai consumi effettivi.»

Fonte: Ufficio Stampa Viacqua – Giulio Centomo