Rugby: ai Rangers arrivano Pontarini e Henderson dalle Accademie Federali

La Federazione Italiana Rugby ha finalizzato, in collaborazione con le due franchigie di United Rugby Championship e con le società del Campionato italiano di Serie A Elite maschile, una nuova fase nella formazione degli atleti di Alto Livello.

Questo attraverso l’individuazione di percorsi sempre più personalizzati per coloro che sono impegnati all’interno delle Accademie di Zebre Parma e Benetton Rugby.

A partire dalla stagione sportiva 2023/24,

con l’obiettivo di massimizzare il minutaggio degli atleti provenienti dal progetto tecnico di formazione federale d’Elite inseriti nelle Accademie delle due franchigie, ogni giocatore potrà essere assegnato nel corso della stagione ad una società della massima competizione nazionale, dove l’allineamento tra gli staff tecnici di FIR, franchigie e club consentirà ai giovani atleti in formazione di proseguire la propria evoluzione in una competizione coerente con gli obiettivi di sviluppo individuali come la Serie A Elite.

Ai Rangers Vicenza, dall’Accademia della Benetton arriverà il flanker Enrico Pontarini mentre dall’Accademia delle Zebre arriverà il numero 8 Bradley Henderson.

Il progetto costituisce un nuovo passo

nell’applicazione della visione tecnica della Riunione di Verona del giugno 2021, nel corso del quale erano state poste le basi per l’evoluzione della Serie A Elite maschile (all’epoca Top10) tra le progettualità di Alto Livello di FIR, portando i migliori prospetti prodotti dal movimento nazionale a confrontarsi sul più importante dei palcoscenici domestici come momento centrale delle rispettive formazioni individuali nella strada che potrà portarli a consolidarsi nel più alto livello di gioco, quello dell’URC e della scena internazionale.

Per arricchire ulteriormente il percorso degli atleti delle Accademie, unitamente all’assegnazione presso un club di Serie A Elite maschile, saranno organizzati nel corso della stagione due incontri tra le Accademie di franchigia e si svolgeranno degli scambi tecnici durante le finestre EPCR con le Academies di Irish Rugby Football Union.

Marzio Innocenti, Presidente FIR, ha dichiarato:

“Il percorso di formazione di alto livello rappresenta uno snodo cruciale per la nostra crescita e per la nostra sostenibilità a livello internazionale. Il fatto che, finalmente, quasi tutte le società del massimo campionato italiano abbiano deciso di essere al nostro fianco e al fianco delle Franchigie in questo processo costituisce un miglioramento che mi incoraggia e mi da fiducia per continuare a lavorare su questa strada negli anni a venire”.

Daniele Pacini, Direttore Tecnico e dell’Alto Livello FIR, ha detto:

“Garantire agli atleti in formazione verso l’alto livello il miglior percorso possibile a livello nazionale, internazionale giovanile e infine seniores, mantenendo al cuore del progetto il potenziale del singolo ed i piani di sviluppo individuali, costituisce l’aspetto essenziale del processo che, dalle franchigie, si amplia dal 2023/24 coinvolgendo attivamente le società del nostro massimo campionato, impegnate nel partecipare alla crescita dei migliori profili espressi dal movimento.

Al fine di offrire sempre il miglior percorso possibile lavoriamo e lavoreremo anche con le società di appartenenza, valutando eventuali assegnazioni anche ai club di Serie A.

Per ogni atleta il percorso e l’assegnazione terranno in conto una serie di fattori, sportivi e logistici, privilegiando in ogni caso le necessità e le opportunità che ogni assegnazione offre per la crescita del giocatore verso una partecipazione costante all’attività di Zebre Parma e Benetton Rugby e verso la scena internazionale, che per tutti gli atleti coinvolti deve rappresentare l’obiettivo ultimo da raggiungere”.

Roma, 21 luglio 2023 –

Fonte Alessandro Benigno The Skill per Federugby www.theskill.eu