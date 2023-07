Privé by Zalando: shopping online a prezzi davvero convenienti

Offerte nuove tutti i giorni e concrete possibilità di risparmiare. Sono questi i tratti peculiari di Privé by Zalando, che mette a disposizione dei propri clienti la possibilità di scegliere fra più di 2mila marchi di lifestyle e moda approfittando di sconti che in alcuni casi possono arrivare fino al 75%. Il servizio clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 del mattino alle 8 di sera, ma quel che preme ricordare è che la durata delle offerte è limitata. Le promozioni, infatti, sono soggette a esaurimento scorte: questo vuol dire che se si ha intenzione di comprare un prodotto conviene farlo nel più breve tempo possibile, per non correre il rischio che vada esaurito. In ogni caso, è sempre possibile impostare una notifica, così da non perdersi alcuna novità.

I codici sconto per Zalando Privé

Per ottenere con Zalando Prive spedizione gratuita è sufficiente superare il limite di spesa previsto: così, per la consegna non è richiesto un solo centesimo in più. Tra l’altro Zalando Privé di tanto in tanto invia a tutti gli iscritti al sito un codice sconto relativo alla spedizione gratis. Si possono sfruttare anche i codici sconto messi a disposizione da Scontiebuoni.it, dove ogni giorno si trovano promozioni e offerte da cogliere al volo: per esempio uno sconto fino al 55% sulle calzature Timberland, o il voucher con sconto del 75% su Dolce e Gabbana, o ancora il 25% di sconto sulle calzature Jimmy Choo in vendita sull’outlet di Zalando.

Perché fare acquisti su Zalando Privé

Zalando Privé riserva ai propri clienti nuove sorprese tutti i giorni, con articoli originali e di alta qualità. I resi sono sempre gratuiti, il che significa che ognuno ha la possibilità di provare i prodotti a casa propria, più che comodamente, avendo a disposizione 31 giorni di tempo per poterli restituire. Oltre ai capi di abbigliamento, questo outlet online propone anche articoli per la casa e offerte eccezionali su marchi di lifestyle e moda. Privé by Zalando propone, alle 7 del mattino e alle 6 del pomeriggio nei giorni feriali e alle 8 del mattino nel fine settimana, una selezione nuova di vestiti per donna, uomo e bambino, oltre alle offerte relative ai prodotti per la casa.

Come si usa Zalando Privé

Utilizzare Zalando Privé è davvero facile, ma prima di tutto è necessario iscriversi: e vale la pena di specificare che la procedura di registrazione è del tutto gratuita. Sono molteplici le opzioni fra cui è possibile scegliere: chi non ha ancora un account ne deve creare uno nuovo, ma volendo ci si può iscrivere anche tramite il proprio account Apple o Google. Dopodiché, si può effettuare l’accesso con le proprie credenziali.

Lo step successivo prevede di dare il proprio consenso rispetto alla ricezione delle notifiche push. Un consiglio utile è quello di registrarsi alla newsletter, così da non correre il pericolo di lasciarsi sfuggire le promozioni del giorno. A questo punto non rimane altro da fare che consultare le varie offerte e, una volta individuati gli articoli desiderati, aggiungerli al carrello. Ricordando che, una volta messi nel carrello, i prodotti sono disponibili per venti minuti: quindi conviene portare a termine l’acquisto in breve tempo!

I vantaggi offerti da Privé by Zalando

Privé by Zalando si può usare anche attraverso l’app dedicata, da scaricare direttamente sullo smartphone. Come dire: offerte e sorprese sono a portata di mano in qualunque momento. Ma perché questo outlet online è in grado di proporre sconti tanto consistenti, considerando che si sta parlando di prodotti delle marche più importanti del mercato?

Il motivo è presto detto: al termine delle offerte, è sempre Zalando a rifornire le scorte, e questo vuol dire non avere spese correlate alla logistica e all’inventario. Si tratta di un modello di business attraverso il quale, tra l’altro, i prezzi di Privé by Zalando possono essere messi a confronto con il prezzo di vendita al dettaglio raccomandato. L’esperienza di shopping garantita è senza dubbio originale, ma con la certezza della solida affidabilità di un marchio come Zalando, che non a caso offre un servizio di customer care utile per chiunque voglia porre una domanda o sia in cerca di chiarimenti.