PiazzAsiago: la prima edizione

Rassegna culturale e politica dell’estate di Asiago – #PiazzAsiago

Un format di altissimo livello culturale per Asiago, in agenda ogni pomeriggio dalle ore 17.30 dal 31 luglio al 4 agosto in Piazza Carli

Da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto

Piazza Giovanni Carli di Asiago si trasformerà semplicemente in #PiazzAsiago, la rassegna culturale e politica ideata e condotta da David Parenzo e Alessandro De Angelis che vedrà protagonisti personaggi di primissimo piano della politica e dell’attualità.

L’evento è realizzato dal Comune di Asiago in collaborazione con Golem Multimedia e con il patrocinio della Commissione Europea.

#PiazzAsiago, seppur al suo esordio, si è già guadagnata una posizione di rilievo all’interno degli eventi estivi.

A partire dalle ore 17.30 ogni pomeriggio PiazzAsiago animerà la vita cittadina fino alle ore 20 intrattenendo ospiti e pubblico durante l’orario dell’aperitivo.

“PiazzAsiago è un nuovo format,

un evento centrale della nostra programmazione turistica-culturale per la stagione estiva.

Con questa rassegna Asiago conferma la sua denominazione di città aperta al turismo e in grado di realizzare grandi eventi che possano supportare la propria immagine di località di primordine a livello nazionale nell’ambito delle destinazioni turistiche nazionali di montagna. – ha detto il Sindaco della Città di Asiago, Roberto Rigoni Stern –

Un’iniziativa fortemente qualificante per la nostra città e che propone ai nostri ospiti un’offerta culturale di grande rilievo; #PiazzAsiago è il risultato del grande lavoro che stiamo facendo in questi anni per rendere Asiago una città sempre più accogliente e sempre più bella”.

La prima giornata (lunedì 31 luglio) si aprirà con i saluti del sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern e vedrà protagonisti l’attuale Ministro della Difesa Guido Crosetto e l’ex Ministro dell’Interno del governo Gentiloni Marco Minniti.

Il secondo appuntamento

vedrà sul palco il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano insieme al sindaco di Vicenza Giacomo Possamai per un dibattito dal titolo L’Italia s’è destra.

A seguire direttore dell’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica Giovanni Grasso e la direttrice Quotidiano Nazionale Agnese Pini racconteranno storie di Guerra e Resistenza.

Mercoledì 2 agosto grande serata

interamente dedicata all’Emilia Romagna colpita dall’alluvione nel maggio scorso: il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini insieme al Sindaco di Cesena Enzo Lattuca saranno testimoni del dramma che ha funestato un’ampia parte della loro regione, ma anche del grande lavoro che tutti gli abitanti stanno compiendo per un ripristino della normalità.

A seguire ex magistrato e autore del libro Anticostituzione, Gherardo Colombo, e Gaia Tortora, Vice Direttrice Tg La7 e autrice di Testa Alta, e avanti, dialogheranno con i sempre presenti David Parenzo e Alessandro De Angelis sui principi che regolano la nostra società.

Giovedì 3 agosto

il leader del Movimenti 5 Stelle Giuseppe Conte sarà protagonista di un confronto dal suggestivo titolo Il Conte alla conquista del Nord insieme a Giorgio Rigoni, Presidente di Tecnosystemi Group.

Al termine dell’incontro Giuseppe Cruciani, spalla di David Parenzo nel celebre programma di Radio24 La Zanzara e l’esperto di trend sociali Lorenzo Pregliasco, analizzeranno usi e costumi moderni degli italiani.

Gran finale venerdì 4 agosto

con l’ex premier Mario Monti e l’amministratore Delegato di Tecnosystemi Group Anna Munari, per parlare di Europa e di futuro in vista delle prossime elezioni europee del 2024

Asiago, 21 luglio 2023

