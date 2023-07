Ospedale in prosa: dai biglietti venduti per il musical un sostegno per i pazienti oncologici del San Bassiano

L’associazione Ospedale in Prosa ha devoluto all’Associazione Oncologica San Bassiano 21 mila euro, frutto dei tre spettacoli messi in scena al Teatro Remondini lo scorso maggio

La consegna dei fondi racccolti

L’Associazione Ospedale in Prosa ha consegnato formalmente questa mattina all’Associazione Oncologica San Bassiano i fondi raccolti attraverso lo spettacolo teatrale “Aladin in Musical”. Spettacolo andato in scena per tre serate al teatro Remondini di Bassano lo scorso maggio. Durante la breve cerimonia, svoltasi questa mattina presso la Direzione dell’ULSS 7 Pedemontana, è stato anche illustrato come saranno utilizzati i fondi raccolti. Utilizzati dando continuità alle molteplici attività messe in campo dall’Associazione Oncologica San Bassiano per supportare i malati di tumore del territorio bassanese. Il tutto per un valore complessivo di 21 mila euro, tanto è stato il ricavato – tolte le spese – dello spettacolo messo on onda e andato sold out per tutte le date in soli 5 giorni, con una platea di oltre 1.300 spettatori complessivi nelle tre serate.

Donare, un gran bell’esempio di generosità

«Questa donazione ha un significato particolare – sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza -. Particolare perché nasce da un’iniziativa dei nostri dipendenti, che hanno investito in questo progetto e continuano a investire una parte importante del loro tempo libero. Ma anche perché, in un certo senso, è il frutto della sensibilità di oltre 1.300 cittadini del nostro territorio che hanno scelto di trascorrere una serata a teatro certamente per godersi uno spettacolo che è davvero molto bello, ma anche ben consapevoli che questo non era un musical come gli altri e che con i loro biglietti avrebbero dato il proprio contributo ad iniziative a sostegno dei malati. Dunque un gran bell’ esempio di generosità da parte di tutte le persone che hanno contribuito allo spettacolo e anche di attenzione dell’intera comunità nei confronti dell’ospedale di Bassano».

Un risultato di assoluto rilievo

Il risultato è una donazione che Gianni Celi, presidente dell’Associazione Oncologica San Bassiano, non esita a definire di assoluto rilievo. «La cifra raccolta è molto importante e per questo ringrazio tutti gli artisti di Ospedale in Prosa. Oltre a tutti gli spettatori che hanno assistito allo spettacolo. Grazie alla loro sensibilità potremo consolidare e potenziare ulteriormente le tante iniziative. Iniziative che finanziamo a favore dei pazienti, soprattutto donne, ma non solo, dell’Oncologia del San Bassiano. Mi riferisco all’attività delle fisioterapiste, tra le quali si è da poco unita una quinta professionista che è dedicata ai malati con diagnosi di tumore alla prostata. Al sostegno di due psicologhe che svolgono consulenze quotidiane presso la nostra sede oltre all’attività presso l’ospedale. E poi ancora ad una data manager per supportare l’Ematologia nell’individuazione dei farmaci di ultima generazione. Farmaci utilizzabili nel nostro ospedale, oltre ad una serie di attività ricreative come l’ortoterapia, il nordic walking. Ma anche l’arteterapia, il pilates, il rafting e dragon boat, l’ippoterapia, lo yoga, la sartoria e molto altro ancora».

Come nasce l’associazione Ospedale in Prosa

Come suggerisce il nome stesso, Ospedale in Prosa è una compagnia teatrale composta per la maggior parte da medici, infermieri. Ed altri operatori dell’ULSS 7 Pedemontana, affiancati da altri artisti. Presidente della compagnia è il dott. Piero Baù.

Fondata ufficialmente nel 2005, Ospedale in Prosa è cresciuta progressivamente, sempre ispirandosi ai principi dello stare bene insieme e del fare del bene. Ragione per cui la Compagnia devolve interamente gli incassi ad opere benefiche. «Mettere in scena “Aladin in Musical” è stata un’esperienza davvero bella – racconta il dott. Antonio Iavernaro, responsabile dell’Emodinamica del San Bassiano, nonché vicepresidente di Ospedale in Prosa e regista dello spettacolo -. Ci siamo divertiti come amici e siamo felici di poter dare un contributo ai malati, sostenendo l’attività dell’Associazione Oncologica San Bassiano, il cui operato è ben conosciuto e apprezzato nel territorio bassanese».

Proprio alla luce del grande successo di pubblico ottenuto con “Aladin in Musical”, l’Associazione Ospedale in Prosa ha già pianificato tre ulteriori repliche, previste sempre al teatro Remondini il 2, 3 e 4 febbraio 2024.

Fonte: Ufficio Stampa Azienda ULSS 7 Pedemontana – Giovanni Bregant