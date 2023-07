Gelato artigianale: Oliviero Olivieri ne ricorda i pregi

Il gelato artigianale Oliviero Olivieri, presidente dei Pasticceri Gelatieri di Confartigianato Vicenza, ne ricorda i pregi

“É un prodotto buono e salutare che ha alla base l’attenzione alle qualità dei prodotti e dei processi di preparazione”

“Non c’è dubbio che con le temperature di questi giorni un buon gelato abbia dato un fresco sollievo a più di qualcuno unendo bontà a salute”.

A spiegare perché è Oliviero Oliveri, presidente del mestiere Pasticceri Gelatieri di Confartigianato Vicenza, un comparto, quello del gelato, che in provincia al I trimestre 2023 si stima conti 177 imprese di cui 137 artigiane pari al 77,5% del totale (elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere e Agenzia delle Entrate).

“Un gelato artigianale si differenzia da quello industriale

per la qualità intesa sia come ingredienti per realizzarlo che come ‘filiera’ di preparazione e consumazione. Il processo per arrivare a un gustoso gelato, infatti, richiede tempo e competenze.

Il punto di partenza è la base realizzata con diversi tipi di zucchero e addensante.

A questa ‘miscela’ iniziale poi vanno aggiunti liquidi (come latte) cui segue la fase di mantecatura, nel caso di gelato alle creme, o frutta.

Anche per questo il gelato artigianale ha un costo diverso

da quello a scaffale e anche per questo un buon gelato si gusta anche d’inverno”, continua Oliveri.

A proposito di spesa, quella media delle famiglie vicentine per il gelato nel 2022 è stata stimata dall’ISTAT in 26,5milioni di euro.

“L’incremento dei prezzi delle materie prime utilizzate dalle gelaterie si è fatto sentire, ma molte attività non hanno fatto gravare l’intero peso sul consumatore – aggiunge Oliveri-.

Una scelta dettata anche dal fatto che il gelato artigianale diventa quasi una merenda quotidiana per anziani e bambini.

In pratica le due fasce di popolazione più a rischio con il caldo e con disponibilità economica, soprattutto il primi, a cui fare attenzione.

Altri consumatori invece scelgono il gelato come cena o pranzo e quindi vogliono qualcosa di veloce e pratico e nutriente”.

Comunicato 89 – 21 luglio 2023

Gelati

In Veneto spesa di 153 milioni di euro e 1.191 laboratori di gelateria, 75,4% sono artigiani.

Gaggion (alimentaristi): “sono gli ingredienti a fare differenza ma, quelli naturali, sono diventati carissimi: zucchero, latte, frutta sino al packaging”

“L’anticiclone africano “Caronte” ha raggiunto, in questi giorni, il suo massimo effetto portando le temperature a 35-40 gradi con l’effetto di aver spinto in alto gli acquisti di gelato e di frutta, i prodotti più rinfrescanti e dissetanti per combattere l’afa e i colpi di calore, soprattutto nelle località di mare, nelle città d’arte e nei grandi centri urbani.

E sempre più apprezzato è il gelato artigianale che -a detta anche dei medici-, è uno degli alimenti in tal senso più adeguato specie per i bambini in quanto fornisce il giusto apporto calorico oltre a elementi importanti per la crescita come proteine, calcio, fosforo, ferro e vitamine A, B1 e B12.

“Il gelato fa parte del nostro bagaglio di tradizione –

afferma il bellunese Cristiano Gaggion Presidente regionale degli alimentaristi di Confartigianato– non a caso proprio a Longarone, nel 1959, si tenne la prima edizione della Mostra Internazionale del Gelato Artigianale (MIG) grazie alla presenza in zona di diverse famiglie di gelatieri che hanno reso famoso questo prodotto italiano anche all’estero.

Una testimonianza di questo primato è data, oltre che dalle numerose gelaterie diffuse su tutto il territorio regionale, bel 1.191 di cui 898 a carattere artigiano a marzo 2023 (la seconda regione dopo la Lombardia), dalla spesa media delle famiglie che ISTAT stima per il 2022 in 153 milioni di euro.

La terza spesa più elevata dopo Lombardia (328 milioni di euro) e Lazio con 167 milioni”.

“Va considerato poi –sottolinea il Presidente–

che il perimetro delle attività artigianali relative al mondo del gelato è comunque più ampio, coinvolgendo i segmenti delle pasticcerie che producono dolci con il gelato e dei laboratori che producono gelati senza vendita al dettaglio.

In tal senso nostre precedenti analisi hanno valutato che il 43,8% della spesa delle famiglie è intercettabile da parte delle gelaterie artigianali e micro e piccole imprese a vocazione artigiana”.

“Sono sempre gli ingredienti a fare differenza –conclude Gaggion– ma, quelli naturali, sono diventati carissimi: zucchero, latte, frutta sino al packaging e, gli aumenti del costo dei gelati di quest’anno sono comunque inferiori rispetto all’aumento dei prezzi a cui dobbiamo tenere testa.

Nessuno ha intenzione di imporre aumenti esponenziali ai propri clienti. In un momento in cui siamo già così preoccupati dall’inflazione, di tutto c’è bisogno fuorché dell’aumento vertiginoso del costo di un prodotto così amato e così popolare”.

Venezia 21 luglio 2023

Fonte Confartigianato Vicenza – Confartigianato del Veneto