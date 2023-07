Dueville, Passo di Riva: palestra a cielo aperto di Sport e Salute

Il Comune di Dueville apre “Sport nei parchi”

Domenica, 30 Luglio alle ore 10.00 – Federico Rossi –

atleta paralimpico. Primo al mondo a realizzare l’impresa di scalare lo Stelvio in carrozzina con la sola forza delle braccia – terrà a battesimo il progetto “Sport nei Parchi”.

L’inaugurazione si terrà presso l’area verde di Via Adige a Passo Di Riva dove Federico sarà il simbolo dello sport che supera ogni barriera.

“Sport nei Parchi”, ideato da Sport e Salute S.p.a.,

la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e i comuni beneficiari e attori, domenica 30 luglio, vedrà l’apertura di un nuovo capitolo di “Urban Sport Activity e Weekend” in via Adige a Passo di Riva di Dueville (VI).

Il Comune di Dueville entra così nella “Palestra a cielo aperto di Sport e Salute” che abbraccia tutta Italia e unisce le persone da sud a nord attraverso lo sport praticato nelle piazze e negli spazi verdi all’aperto.

Sceglie così di aderire a un nuovo modello di fruizione degli spazi verdi pubblici dove fruire attività sportiva gratuita durante i fine settimana, per tutti e senza limiti di età.

Domenica 30 luglio, dalle ore 10.00 e fino alle ore 13.00, saranno proposte varie attività sportive quali minibasket, basket, hip hop, break dance, ginnastica yoga, karate, ginnastica per tutti e per la terza età dirette dalle ASD/SSD beneficiarie dei fondi del progetto e precisamente

ASD Basket Sportschool,

ASD Centro Studio Danza

ASD Sport Lab.

A presentare l’iniziativa e il programma un momento istituzionale con i saluti della Sindaca Giusy Armiletti, dell’Assessore allo Sport Enrico Pianezzola, del Rappresentante Anci Roberto Bazzarello, della Rappresentante Sport e Salute Veneto Tiziana Boscolo e del coordinatore tecnico del parco Paolo Zucchi.

“La società è sempre attenta ai territori – dice il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli – perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. ‘Sport nei Parchi’ aggiungerà valore all’idea che lo sport è e deve essere accessibile a ogni area del Paese”.

Dueville, con l’apertura dell’area “Urban Sport Activity e Weekend”,

accresce il già numeroso gruppo sportivo veneto a dimostrazione dell’efficacia del progetto e dell’opportunità prodotta a beneficio dei cittadini.

È evidente l’impatto generato dal valore di diffondere i sani stili di vita e dall’importanza di mantenersi attivi. Grazie a questa iniziativa e ad altre, già avviate da tempo, il Comune ha richiesto di essere inserito nella Rete Regionale dei “Comuni Attivi” promossa dalla Regione Veneto e in collaborazione con l’ULSS8 Berica nell’ambito del Piano Regionale Prevenzione 2020-2025.

“L’Amministrazione Comunale di Dueville – spiega la Sindaca Giusy Armiletti –

ha deciso di aderire con interesse all’iniziativa perché da sempre impegnata nella promozione dello sport come motore di crescita, inclusione ed aggregazione sociale della comunità in pieno connubio con la valorizzazione degli spazi verdi a contatto con la natura.

Con questa convinzione desidero ringraziare tutti coloro che hanno condiviso questo progetto curandone gli aspetti organizzativi e promozionali, da Sport e Salute promotrice dell’iniziativa all’associazionismo sportivo che da sempre arricchisce il nostro territorio con tante proposte ai cittadini stessi che hanno partecipato con entusiasmo al nostro invito facendo vivere l’Area verde di Via Adige con queste nuove opportunità gratuite per tutta la cittadinanza”.

Sport nei Parchi continua e rende lo sport di tutti…

Ufficio Segreteria Comune di Dueville