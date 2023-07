Asiago: le manifestazioni ed eventi da lunedì 24 a lunedi 31 luglio

“I PITTORI DELLA REALTA’ Tra antico e moderno”

Museo “Le Carceri”

La mostra di Asiago rilegge l’avventura dei “Pittori moderni della realtà”, una particolare stagione dell’arte italiana del dopoguerra. Al Museo Le Carceri le opere di Gregorio Sciltian, Pietro Annigoni, Antonio e Xavier Bueno, Giovanni Acci, Alfredo Serri e Carlo Guarnieri, insieme con due capolavori di Giorgio de Chirico.

Orari di apertura dal 27 giugno all’ 1 ottobre: Tutti i giorni ore 10-12.30 / 15.30-19, sabato fino alle ore 21.30

Lunedì 24 luglio

Ore 5.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Animali all’alba – Kaberlaba escursione con il faunista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 9.00 Parco Millepini

Corso di Yoga Integrale – Insegnante Gigliola Fracaro. Aperto a tutti con offerta. Prenotazione obbligatoria chiamando 3386264851

Ore 9.00 Bar Vecchia Stazione

Escursione “La Via delle Malghe – Mandrielle Vecchio Patrimonio tra storia e natura”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 9.30

Passeggiata facile lungo i sentieri della Grande Guerra. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 17.30 Sala Consiliare

Incontro con Marifulvia Matteazzi e presentazione del libro “Al di là dei ricordi”. Dialogherà con l’autrice l’Architetto Max Martini

Martedì 25 luglio

Ore 9.00

Uscita facile con noleggio Mountain Bike incluso lungo la strada del Vecchio Trenino. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Alla scoperta dell’Altopiano – Monte Zebio, escursione con il naturalista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

GiocaTeatro in natura, laboratorio artistico per bambini dai 6 anni. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30 Sala Consiliare

Incontro con Silvana Dal Cero e presentazione del libro “38 donne”. Ingresso libero

Mercoledì 26 luglio

Ore 8.45 Parcheggio Farmacia – Gallio

Escursione “La Via delle Malghe in E-Bike: Melette di Gallio e Foza”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 9.00 Parco Millepini

Corso di Yoga Integrale – Insegnante Gigliola Fracaro. Aperto a tutti con offerta. Prenotazione obbligatoria chiamando 3386264851

Ore 9.30 Stadio del ghiaccio – Bar Giallorosso

Attività didattica presso la Sentiero dell’Acqua e visita all’annesso Museo alla scoperta dei segreti sotterranei dell’Altopiano. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Escursione con gli asini alle porte dell’Altopiano – Treschè Conca, escursione con gli asini. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 18.30 Parcheggio Baita Le Melette – Gallio

Escursione “La Via delle Malghe in E-Bike: Melette di Gallio e Foza“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Mercoledì 26 luglio – 61° Premio Campiello

Ore 17.30 Piazza Duomo

Incontro con i 5 finalisti del 61° premio Campiello: Silvia Ballestra, Marta Cai, Tommaso Pincio, Benedetta Tobagi, Filippo Tuena

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Teatro Millepini.

Giovedì 27 luglio

Ore 9.30 Stadio del ghiaccio – Bar Giallorosso

Gita in montagna in Zona Larici con pranzo tipico in malga e visita al piccolo Caseificio. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Kit di sopravvivenza per piccoli montanari, lettura animata e laboratorio creativo per bambini dai 7 anni. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

In bosco con il boscaiolo – escursione e dimostrazione di antichi mestieri. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.30 Parco della Rimembranza

Gioca, danza, crea laboratori creativi di arte e danza per bambini dai 6 ai 10 anni a cura di Chandra Yoga. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente 333-9235908 chandrayoga.asiago@gmail.com

Ore 17.30 Sala Consiliare

Incontro con Francesco Rigoni dal titolo “Donna 360°, un evento totalmente dedicato alla donna e alle sue problematiche” . Ingresso libero

Ore 18.00 Parco Millepini

Corso di Yoga Integrale – Insegnante Gigliola Fracaro. Aperto a tutti con offerta. Prenotazione obbligatoria chiamando 3386264851

Ore 18.00 Piazzetta San Rocco

Asiago in Musica con AMA Associazione Musica Altopiano

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Serata divulgativa “Paesaggi altopianesi nel corso dei secoli” con Massimo Paganin

Venerdì 28 luglio

Ore 9.30 Stadio Del Ghiaccio – Bar Giallorosso

Attività facile di Orienteering “Caccia al tesoro” nei boschi di Asiago. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 10.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Osservazione di macchie e protuberanze solari, se sereno, lezione a tema e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Andar per erbe e fiori – escursione e visita in fattoria didattica. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.00 Piazza Duomo

Premiazioni 73° Trofeo Don Bosco

Ore 20.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Soundscapes – rumori e suoni del bosco notturno, escursione esperienza per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 21.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Laboratorio di spettroscopia durante il quale verrà spiegato come avviene lo studio delle stelle attraverso i loro arcobaleni, usando lampade di vario tipo e scomponendone i colori con degli appositi occhiali, lezione a tema e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Sabato 29 luglio

Ore 9.00 Museo dell’Acqua

Visita guidata al museo e a seguire visita guidata del sentiero didattico “Anello dell’acqua”. Prenotazione obbligatoria su www.museodellacqua7comuni.it/prenotazioni-visite-guidate.

Ore 14.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Astrotombola – Incontro particolarmente adatto ai bambini (6-11 anni). Si giocherà una tombola a tema astronomico durante la quale verranno commentate le immagini di pianeti, nebulose, galassie, telescopi… associate ai numeri estratti. Anche i premi saranno a carattere astronomico! Alla fine della visita verrà lanciato un piccolo razzo a bicarbonato e aceto. I bambini dovranno essere accompagnati da almeno un adulto maggiorenne. Biglietto ridotto per tutti: 5€. Durata: 60 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.00

Escursione “Aperitivo al Baito Erio”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 17.30 Piazzetta San Rocco

Aperitivo con l’Autore incontro con Camilla Ghiotto e presentazione del libro “Tempesta” . In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto.

Ore 18.00 Piazzetta Mazzini

Asiago in Musica con Dilly e Lorenzo Fattambrini

Ore 18.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

El filò de sti ani – esperienza per famiglie di racconti e tradizioni. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 20.30 Chiesa di San Rocco

Soirée Musicale ed. 9ª duo pianistico con i Giovani Musicisti Altopianesi. Ingresso libero

Ore 21.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Il Telescopio Spaziale James Webb – Visita alla cupola del Telescopio Galileo e osservazione da remoto, se sereno, lezione a tema. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 21.00 Duomo San Matteo

Concerto “Divini Concenti” con Ensemble vocale e strumentale Andrea Palladio, diretti dal maestro Enrico Zanovello. Ingresso libero

29-30 luglio

Ore 14.30

Escursione “Due giorni in Trentino”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Domenica 30 luglio

Ore 5.30

Escursione “Alba in malga”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 9.00

Escursione “Camminare con gusto: escursione tra le malghe”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 9.30 Parcheggio Baita Val Maddarello

“Andar per erbe”. Escursione guidata con Antonio e Lisa Cantele alla scoperta delle erbe aromatiche e medicinali del territorio. Iscrizioni 0424-463346

Ore 16.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Alberi e leggende – Canove, Gioca-escursione per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30 Piazzetta San Rocco

Aperitivo con l’Autore incontro con Carlo Vecce e presentazione del libro “Il sorriso di Caterina”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto.

Ore 17.30 Piazzetta Alpini

Asiago in Musica con Alessandra Rampazzo e Manuel Berthod

Ore 18.30 Giardino Museo La Cerceri

Incontro con Maria Antonietta Viero e presentazione del libro “La padrona delle oche”. Ingresso libero

Ore 21.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

“La Notte delle Stelle” Mauro Ottolini “Nada mas fuerte” – Concerto jazz all’aperto. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria presso lo IAT Asiago (0424 462221 oppure info@asiago.to). In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il Teatro Millepini.

Lunedì 31 luglio

Ore 9.00 Parco Millepini

Corso di Yoga Integrale – Insegnante Gigliola Fracaro. Aperto a tutti con offerta. Prenotazione obbligatoria chiamando 3386264851

Ore 10.00 Terrazza Chalet Europa

Yoga al mattino. A cura di Chandra Yoga. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente 333-9235908 chandrayoga.asiago@gmail.com

Ore 17.30 Piazza Duomo

#PiazzAsiago, rassegna di incontri culturali. In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Teatro Millepini.

Ore 18.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Animali al tramonto – Valbella, escursione con il faunista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Asiago Live

Ecco gli appuntamenti per il 2023:

09/08 Chernoband (GRATUITO)

10/08 Marco&Pippo

11/08 RAF

12/08 Elettra Lamborhini

13/08 2000 Wonderland (GRATUITO)

Ingresso a pagamento

Il concerto di Piero Pelù in programma per il 9 agosto è stato DEFINITIVAMENTE ANNULLATO. È possibile richiedere il rimborso dei biglietti attraverso i canali di acquisto entro e non oltre il 9 agosto.

Fonte Ufficio Turistico Asiago Piazza – www.asiago.to – info@asiago.to