Vicenza: pronto l’assestamento di bilancio da 1 milione 342 mila euro

Riduzione del 20% della retta dei nidi, aiuti per gli abbonamenti al Tpl e le 300 “piccole cose” nella prima manovra dell’amministrazione Possamai – Vicenza

Vale 1 milione 342 mila euro il primo assestamento di bilancio che la giunta Possamai si appresta a presentare al consiglio comunale, di cui 742 mila relativi alla spesa corrente e 600 mila ad investimenti.

La delibera contiene alcune significative operazioni annunciate in campagna elettorale e previste nelle linee di mandato.

Questa mattina hanno presentato l’impianto della manovra e alcune delle partite più significative il sindaco Giacomo Possamai e la vicesindaca e assessora al bilancio Isabella Sala.

“Si tratta di una manovra che va ad aiutare prima di tutto le famiglie – è la premessa del sindaco Possamai – con la retta dei nidi ridotta subito per tutti del 20% e un contributo di 100 mila euro per far fronte all’aumento degli abbonamenti dell’autobus di studenti e lavoratori.

Abbiamo inoltre previsto 200 mila euro per realizzare 300 interventi di manutenzione che ci sono stati segnalati nei quartieri. Diamo così una prima attuazione agli impegni che abbiamo preso in campagna elettorale e confermato nelle linee di mandato”.

Su 3 milioni e 206 mila euro di avanzo di amministrazione, l’assestamento utilizza, dunque, 1 milione e 75 mila euro, oltre a 200 mila euro provenienti dal fondo di riserva e circa 70 mila euro da altre fonti di finanziamento.

“Più corposa potrà essere la manovra di ottobre – preannuncia l’assessore Sala – dopo la verifica dell’andamento delle entrate e delle spese e dello stato di avanzamento delle opere pubbliche, con le relative priorità ed eventuali urgenze”.

Vicenza – Retta dei nidi ridotta del 20%

Un primo importante intervento riguarda l’avvio del processo di riduzione delle rette dei 10 asili nido comunali, con l’obiettivo di azzerarle entro la fine del mandato.

Già da settembre, dunque, con l’avvio del nuovo anno scolastico ed educativo, scatta la riduzione del 20% su tutte le rette. L’operazione vale 238 mila euro fino a luglio 2024, di cui 170 mila relativi a minori entrate per le sei strutture in gestione diretta del Comune e 68 mila per maggiori spese in relazione ai 4 nidi convenzionati.

“Abbiamo affermato che vogliamo una città accogliente per le giovani coppie e le famiglie – sottolineano gli amministratori – e che per noi sostenere, con azioni progressive, la gratuità degli asili comunali ha il grande significato di offrire servizi in un momento della vita importante per le famiglie. Fare in modo che l’asilo nido accolga tutti i bambini e le bambine è per noi dire che sono un luogo per tutti, parte integrante del sistema educativo”.

Contributi per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale

L’amministrazione interviene inoltre su un altro tema forte delle linee di mandato: la mobilità pubblica, stanziando 100 mila euro per calmierare gli aumenti dei costi del trasporto pubblico locale.

Questa azione sarà presa in carico dal servizio sociale che calcolerà, sulla base dell’Isee, i contributi da erogare per far fronte all’aumento degli abbonamenti di studenti e lavoratori.

In collaborazione con Svt è previsto, inoltre, un sostegno per gli abbonamenti delle persone over 70.

300 “piccole cose di grande importanza”

La terza scelta di campo che caratterizza la manovra risponde all’esigenza di dare valore e dignità anche alle “piccole cose” di cui è fatta una città.

“Per noi – ricordano Possamai e Sala – la manutenzione degli spazi pubblici è fondamentale. Per questo motivo abbiamo stanziato una cifra significativa, per dare risposta alla raccolta delle segnalazioni che abbiamo compiuto nei quartieri negli scorsi mesi: 300 “piccole cose di grande importanza” che realizzeremo con 200 mila euro finanziati con l’avanzo di amministrazione”.

Le iniziative per il centro storico e i quartieri

La manovra prevede inoltre stanziamenti per iniziative nei quartieri (70 mila euro), e per assicurare vitalità all’intera città in vista della stagione autunnale e invernale quando saranno organizzate iniziative sportive (140 mila euro anche per manutenzione dell’impiantistica sportiva e la fornitura di servizi), culturali (100 mila) e saranno allestite le luminarie natalizie e organizzato il Capodanno (200 mila).

Vicenza – I cantieri

Sul fronte opere pubbliche sono previsti 400 mila euro per far fronte, in gran parte, agli aumenti dei prezzi di questo ultimo periodo che rischiano di pregiudicare la possibilità di completare opere come l’ala ottocentesca di Palazzo Chiericati o per realizzare interventi attesi come l’impianto di trattamento aria della piscina di viale Ferrarin.

Fonte Comune di Vicenza