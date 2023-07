Vicenza: domeniche ecologiche

L’assessore Baldinato propone date uguali per i Comuni vicini – Vicenza

“A partire da ottobre intendiamo organizzarle negli stessi giorni e con le stesse tematiche”

Da ottobre i Comuni dell’Agglomerato Vicenza puntano ad organizzare le domeniche ecologiche nelle stesse date.

L’idea è stata condivisa in occasione di un incontro convocato ieri pomeriggio in sala Stucchi dall‘assessore all’ambiente Sara Baldinato.

“Vicenza desidera collaborare con tutti i Comuni

che fanno parte dell’Agglomerato Vicenza per raggiungere un comune intento. Da ottobre fino ad aprile ci impegneremo per promuovere le domeniche ecologiche nelle stesse date, in modo da dare un messaggio univoco ai nostri cittadini.

I Comuni coinvolti organizzeranno iniziative di sensibilizzazione e alcuni di essi prevederanno anche il blocco del traffico. Per le domeniche stabilite, inoltre, proporremo tematiche comuni, legate a ricorrenze nazionali ed europee” – spiega l’assessore Baldinato.

All’incontro erano presenti i rappresentanti dei Comuni, confinanti o vicini a Vicenza, di Quinto Vicentino, Monticello Conte Otto, Sovizzo, Caldogno, Bolzano Vicentino, Dueville e Creazzo.

Sono coinvolti anche Altavilla Vicentina, Arcugnano, Costabissara, Longare, Monteviale, Torri di Quartesolo che verranno invitati ai successivi incontri e che ieri non hanno potuto intervenire.

Annuncia poi l’assessore:

“Prima di ottobre Vicenza organizzerà una domenica ecologia da sola, il 17 settembre, in concomitanza con la Settimana europea della mobilità sostenibile di cui illustreremo il programma appena sarà definito nei dettagli”.

Fonte Comune di Vicenza