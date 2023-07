Premio Tenco 2023 con il suo “Spira Tour” – Valdagno “Femminile Singolare”: arriva Daniela Pes

Venerdì 21 luglio la cantautrice sarda al parco La Favorita per il 13^ Festival di musica d’autrice. Ingresso gratuito

Fresca vincitrice del premio Tenco 2023

per la migliore opera prima, Daniela Pes porta a Valdagno il suo album d’esordio “Spira”.

Venerdì 21 luglio la cantautrice sarda salirà sul palco del parco La Favorita per il terzo appuntamento del Festival di musica d’autrice “Femminile Singolare”. Il concerto, con inizio alle 21, è ad ingresso gratuito.

Sospesa tra la tradizione sarda, l’elettronica e il folk,

la voce e la musica di Daniela Pes sfuggono alle classificazioni e ai contenitori predeterminati. Immersa nel flusso della musica, come cantante, come strumentista, come musicista elettronica, il suo primo album “Spira” prodotto da IOSONOUNCANE ha vinto il premio Tenco 2023 come miglior opera prima.

Questo lavoro l’ha vista impegnata negli ultimi tre anni e traccia la sintesi delle sue molte vite musicali.

Si tratta infatti di un affascinante quanto complesso esperimento musicale e filologico.

Tutto il disco è infatti incentrato su enigmatiche e suggestive esecuzioni vocali, tessute su pattern elettronici e linee di chitarra acustica, cantate in una lingua inesistente, un mix di antiche parole galluresi, frammenti di termini italiani e vocaboli totalmente inventati.

Daniela Pes vanta un curriculum di tutto rispetto

che include una laurea in Canto Jazz al Conservatorio di Sassari e una borsa di studio ai Seminari Estivi di Nuoro Jazz diretti da Paolo Fresu, che la porta a esibirsi a Time in Jazz e all’Harp Festival di Rio de Janeiro.

Completano il quadro il prestigioso premio Andrea Parodi nel 2017 (dove vince il premio della critica, giuria internazionale, miglior musica e miglior arrangiamento) e il premio miglior musica e il premio Nuovoimaie a Musicultura nel 2018.

Giunta alla sue tredicesima edizione, la rassegna “Femminile Singolare” è organizzata dal Comune di Valdagno e inserita nel calendario “Valdagno Estate Eventi 23”.

Gli appuntamenti proseguiranno con i concerti di Carmen Souza (28 luglio) e Saba Anglana (3 agosto) sempre nel parco La Favorita.

Tutti i concerti, con inizio alle 21, sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo, le serate si terranno al Teatro Super.

Vincenzo Grandi Comune di Valdagno – Ufficio stampa