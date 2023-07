Unioncamere del Veneto: Top of the PID 2023

Premio per la capacità di innovare delle imprese della regione – Unioncamere del Veneto e le Camere di Commercio

Top of the PID 2023 – Candidature aperte fino al 4 settembre,la premiazione a novembre.

del territorio premiano le imprese che hanno saputo investire in soluzioni innovative di doppia transizione, digitale e “Green”, attraverso progetti innovativi di prodotti, servizi, applicativi o soluzioni tecnologiche.

Si tratta di un premio alla capacità di innovare da parte delle imprese e di garantire la trasferibilità ad altri contesti e settori, per valorizzare le produzioni locali e adottare nuovi modelli di business trainanti per lo sviluppo del territorio.

L’iniziativa è supportata dalla Regione del Veneto nell’ambito del Programma di informazione alle piccole e medie imprese venete sulle politiche economiche regionali ed europee per lo sviluppo imprenditoriale veneto e da Unioncamere del Veneto.

Le aziende venete iscritte al Registro Imprese

di una delle 5 Camere di Commercio (Padova, Treviso-Belluno, Venezia-Rovigo, Verona, Vicenza) che partecipano alla fase nazionale “Top of the PID 2023” singolarmente o in gruppo, partecipano automaticamente di diritto alla fase regionale “Top of the PID Veneto 2023”.

Il concorso prevede un premio di 2000 euro.

Per partecipare,

è necessario candidarsi inviando la documentazione entro il 4 settembre 2023 al premio nazionale, seguendo le indicazioni che si trovano sul portale dedicato puntoimpresadigitale.camcom.it . I progetti saranno valutati da un comitato di esperti selezionati all’interno della rete dei PID Punti Impresa Digitali del Veneto entro il 6 ottobre.

Verranno premiate 5 imprese, una per ogni Camera di Commercio.

Il presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, commenta così l’iniziativa:

“Questo non rappresenta solo un premio, ma si tratta di un riconoscimento alle imprese venete che hanno nel proprio DNA l’innovazione e la capacità di realizzare progetti in grado di vincere le sfide del futuro.

Un’opportunità per tutte quelle imprese che investono per evolversi, per valorizzare le produzioni locali e favorire l’applicazione delle innovazioni in diversi contesti.”

Venezia, 20 luglio 2023

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/premio-top-of-the-pid

