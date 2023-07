Thiene Summer Festival: al via un weekend di musica al parco di Villa Fabris

La partecipazione dei VIPERS COVER BAND QUEEN al Thiene Summer Festival è spostata alla domenica anziché al venerdì

Ha il patrocinio del Comune il Thiene Summer Festival, l’evento proposto da un gruppo di giovani dell’Alto Vicentino che animerà il parco di Villa Fabris nei giorni venerdì 21, 22 e .

Commenta il Sindaco, Giampi Michelusi: «È una delle nostre priorità continuare a proporre eventi rivolti a rivitalizzare il Centro cittadino cercando di creare occasioni di incontro, divertimento e svago. Dal cinema allo sport alla musica e alla cultura, la fresca cornice del parco di Villa Fabris si appresta ad accogliere quanti desiderano trascorrere serate diverse a Thiene, attraverso proposte interessanti e apprezzate».

Il programma aggiornato alla data di oggi, giovedì 20 luglio, prevede:

venerdì 21 luglio dalle 18.00 alle 20.30 DJSET & FOOD TRUCK EXPERIENCE e dalle 20.30 alle 00.00 OMEGA UNIPARTY (La festa universitaria per eccellenza).

Sabato 22 luglio dalle 18.00 alle 19.00 DJSET & FOOD TRUCK EXPERIENCE, dalle 19.00 alle 20.45 BLASCO ANTHOLOGY (Cover band di Vasco Rossi) e dalle 20.45 alle 00.00 MEMORIES DANCE MUSIC TRIP (Il party per rivivere l’adolescenza).

Domenica 23 luglio dalle 18.00 alle 18.20 “Il lume dietro” Simone Dal Ponte (Interpretazione ed analisi di pezzi d’arte), dalle 18.20 alle 18.30 CENTRO DANZA HIP HOP, dalle 18.30 alle 18.45 SMOVE SCUOLA HIP HOP, dalle 18.45 alle 19.45 THIENE’S GOT TALENT (Contest cantanti e artisti), dalle 19.45 alle 21:30 VIPERS COVER BAND QUEEN e dalle 21.30 alle 00.00 BESAME (La fiesta reggaeton più amata). In contemporanea dalle 18.00 alle 20.00 CAGNARA PODCAST (interviste e approfondimenti)

Durante la manifestazione è sempre attivo servizio di food truck.

«Ben volentieri accogliamo questa proposta giovane – spiega Marina Maino, assessora all’Animazione del Centro Storico – dando spazio e fiducia ad una nuova dinamica realtà del nostro territorio che ha voglia di fare e con la quale abbiamo avviato una bella collaborazione già in occasione della scorsa festa di Capodanno. Si tratta di un’iniziativa con proposte musicali e di divertimento diversificate; è rivolta a tutti, anche alle famiglie con bambini, essendo prevista un’area ludico-ricreativa. In considerazione del grande lavoro indispensabile per realizzare un evento di tale portata, auguro di cuore agli organizzatori il più ampio successo dell’iniziativa: se lo meritano davvero! Speriamo solo che anche il tempo ci aiuti e non ci riservi delle sgradite sorprese. Invito quindi soprattutto i giovani ad accorrere nel nostro parco di Villa Fabris in centro Città nelle giornate previste per poter seguire il concerto e gli spettacoli di gruppi apprezzati dal pubblico. Thiene vi aspetta!».

«Dopo il successo della manifestazione “Il Capodanno di Thiene” – dichiarano gli organizzatori – siamo pronti ad assicurare un gran bel festival musicale per movimentare l’estate Thienese, intrattenendo così i giovani in un sano divertimento. La nostra idea comprende vari format musicali, dal reggaeton alla dance, dalla musica commerciale all’hip hop, facendo esibire diversi DJs e gruppi di entertainment del territorio».

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa