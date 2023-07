Montecchio Maggiore: sportello Partecipazione e Volontariato

Apre lo Sportello Partecipazione e Volontariato del Progetto Giovani – Montecchio Maggiore

Il Progetto Giovani apre un nuovo servizio

per esplorare le opportunità di volontariato offerte del territorio di Montecchio Maggiore: lo Sportello Partecipazione e Volontariato, che si affianca ai due sportelli già attivi dedicati a

Orientamento al Lavoro e Curriculum

Mobilità all’Estero.

Dopo aver preso contatto con le principali associazioni e organizzazioni del territorio, Progetto Giovani ha aggiornato la banca dati sulle principali realtà che offrono opportunità di volontariato ai ragazzi per impiegare in modo utile il proprio tempo libero, sia in estate che durante il resto dell’anno.

Le associazioni che finora hanno aderito e alle quali ci si può già rivolgere per prestare servizio di volontariato sono

Associazione Calimero Non Esiste,

Associazione Donatori Sangue “Cav. Pietro Trevisan”,

Associazione Joseph APS,

Circolo Carlo Cola APS,

Comitato ANDOS Ovest Vicentino ODV,

Gruppo Solidarietà Montecchio Maggiore ODV,

Operazione Mato Grosso,

Noi Luogo Comune APS,

Pro Loco Alte Montecchio APS, SELINEH –

Insieme per crescere Onlus

Unicomondo.

Tutte le informazioni raccolte e archiviate sono disponibili nel sito www.progettogiovanimontecchiomaggiore.it nella sezione dedicata al Volontariato.

«L’obiettivo del nuovo sportello

è di far conoscere le diverse realtà del territorio che propongono queste attività e di trasmettere il valore stesso del volontariato come reale opportunità di crescita e di realizzazione personale.

Sono esperienze che permettono l’acquisizione di competenze spendibili anche in ambito professionale», dichiara l’assessore alle politiche giovanili Maria Paola Stocchero.

«Invitiamo associazioni e gruppi della città, intenzionati ad accogliere nuovi volontari, a contattare il Progetto Giovani per ampliare l’offerta rivolta alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi».

Lo Sportello Partecipazione e Volontariato

è attivo su appuntamento il mercoledì pomeriggio, dalle 17 alle 18, nella sede di Progetto Giovani Montecchio in Piazza San Paolo 2/A.

Per prenotare la consulenza è possibile contattare i numeri telefonici 0444 490934 o 335 329755 o scrivere all’indirizzo email progettogiovani@comune.montecchio-maggiore.vi.it

Progetto Giovani di Montecchio Maggiore è aperto al pubblico con informazioni e proposte riguardanti studio, formazione, volontariato, mobilità all’estero e molto altro tutti i lunedì, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30 e i mercoledì dalle 10.00 alle 13.00.

Facebook: Progetto Giovani Montecchio Maggiore

Instagram: Progetto Giovani Montecchio Maggiore – @pgmontecchio

www.progettogiovanimontecchiomaggiore.it

