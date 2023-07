Montecchio Maggiore: eventi da venerdì 21 a domenica 30 luglio 2023

Inviamo il calendario degli eventi previsti a Montecchio Maggiore da venerdì 21 a domenica 30 luglio 2023, organizzati o patrocinati dal Comune di Montecchio Maggiore.

VENERDì 21 LUGLIO

SABATO 22 LUGLIO

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: Concerto XE RIVÀ EL TOROTOTELA al Parco di Via Volta

DOMENICA 23 LUGLIO

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: Concerto NIYAMA al Parco di Via Volta

• ore 21.15 – Cinemalcastello: Film GLI SPIRITI DELL’ISOLA al Castello di Romeo

MARTEDI 25 LUGLIO

• ore 15.30 – Incontro LITTLE BITS Crea il tuo primo circuito elettronico negli spazi di Progetto Giovani

MERCOLEDI 26 LUGLIO

• ore 18.30 – Riunione Commissione Consiliare STATUTO E REGOLAMENTI in Sala Consiliare del Municipio

• ore 21.00 – Estate in Favola. Febo Teatro e Stivalaccio Teatro in LA PRINCIPESSA SUL PISELLO al Giardino della Biblioteca

• ore 21.15 – Cinemalcastello: Film EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE al Castello di Romeo

GIOVEDI 27 LUGLIO

• ore 18.00 – AbilitanteSocialFest: Laboratorio GIOCHIAMO A FARE IL CLOWN al Parco di Via Volta

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: CHE FIGURA DI… MAGIA al Parco di Via Volta

• ore 21.00 – Teatro in Giardino: La Stranizza in SCUSATE SE DISTURBO al Giardino della Biblioteca

VENERDì 28 LUGLIO

• ore 19.00 – AbilitanteSocialFest | Montecchio Art Park: esposizioni di artisti locali al Parco di Via Volta

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest | Montecchio Music Park: Concerti REY TIBA + LA041 al Parco di Via Volta

SABATO 29 LUGLIO

• ore 21.00 – MontecchioMaggioreLive: Concerto Ellen River + Sacromud + CRYSTAL THOMAS al Castello di Romeo

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: Concerto ZIBALDONE al Parco di Via Volta

DOMENICA 30 LUGLIO

• ore 7.00 – AbilitanteSocialFest: Concerto RISVEGLI – CUARTETO REMEDIO al Parco di Via Volta

• ore 21.15 – Cinemalcastello: Film THE WHALE al Castello di Romeo

Montecchio Maggiore

SITI DI INTERESSE CULTURALE

➡️ Museo Archeologico e Naturalistico G. Zannato

Orari e costi :

Sabato: 15:00-18:30 – Domenica: 9:30-12:30 / 15:00-18:30

€ 3,00 biglietto intero / € 2,00 biglietto ridotto (over 60, 10-17 anni) / Ingresso gratuito: bambini al di sotto dei 10 anni, disabili; per tutti la prima domenica del mese

Ospita le mostre: Il Cavaliere Longobardo di Monticello di Fara , Zannato & Friends e Zannato & AI



➡️ Complesso Ipogeo delle Priare

Orari e costi:

Domeniche: 15:00-18:30

3,00 €: biglietto intero

2,00 €: biglietto ridotto (over 60, 10-17 anni)

Ingresso gratuito: bambini al di sotto dei 10 anni, disabili

➡️ Museo delle Forze Armate 1914 -1945

Orari e costi :

Lun, mer, ven, dom: 9:00-12:00.

Ingresso libero.

Dal 18 giugno al 29 ottobre ospita l’esposizione temporanea Le Vie dell’Aria, uomini e ali nel primo Novecento

Città di Montecchio Maggiore Ufficio Cultura

cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it