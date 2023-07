Marco Raina: l’estremo difensore dell’Arzignano Valchiampo

In porta arriva Marco Raina – Classe 2002 – Definito dalla stampa un talento della vecchia Signora

Il portiere Marco Raina

è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Arzignano Valchiampo. Classe 2002, l’estremo difensore è cresciuto nella Juventus indossando la maglia bianconera dall’Under 15 alla Juventus Next Gen.

Si lega ai colori Giallocelesti fino al 2025 con la firma di un contratto biennale.

Originario di Cuneo, muove i primi passi nel calcio con la Pro Dronero.

Messosi in luce con la squadra locale, nel 2015 arriva il trasferimento a Torino militando nelle giovanili della Juve fino alla Primavera con il conseguente passaggio nella Prima Squadra U23, oggi Next Gen, tanto da essere considerato un senatore a soli 20 anni.

Conta una convocazione in Prima Squadra, chiamato da Mister Allegri il 6 dicembre 2021 nel match contro il Genoa.

Vestirà la maglia Gialloceleste numero 22.

Grazie Marco! Benvenuto!

Le prime parole di Marco Raina

in maglia FC Arzignano Valchiampo.

«Arrivo da una stagione positiva alla Juventus Next Gen. Fin dalle prime chiamate, l’Arzignano Valchiampo ha dimostrato molto interesse nei miei confronti.

Appena arrivato mi sono sentito subito come in famiglia. Tra tutte le squadre ho scelto questa società per la sua serietà e per il progetto di crescita che mi è stato prospettato».

«Ho iniziato a giocare a calcio alla scuola materna, spinto da un’insegnante che mi ha consigliato di fare questo sport. Fin dall’inizio ho voluto provare a mettermi tra i pali e da lì non sono più uscito.

Con la Juventus ho vinto il campionato nazionale nel mio primo anno in bianconero. Ho militato nell’U15, U16, U17, due anni in Primavera e due anni nella Juventus Next Gen».

«Sono qui per dimostrare il mio valore, per far bene e per vincere più partite possibili. Alla Juventus mi hanno insegnato ad essere un vero professionista e porto qui la mia professionalità cercando di mostrare quello che sono e quello che valgo dando ovviamente sempre il massimo.

Per questa stagione mi aspetto grandi cose, impegnandoci insieme partita dopo partita».

Fonte FC Arzignano Valchiampo Comunicazione e Ufficio Stampa