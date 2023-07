Marano Vicentino: ancora la “pastasciutta antifascista”!!!

Ancora la “pastasciutta antifascista” nella versione 2023, patrocinata dall’Amministrazione comunale nata dalla lista civica “Marano Bene Comune” – Marano Vicentino

Pastasciutta antifascista!

Già solo il nome, in paese, genera mugugni, oscillazioni orizzontali del capo e qualche epiteto irripetibile.

Le proteste, già numerose negli anni passati, non si contano ormai più.

In un paese come Marano Vicentino, dove i problemi reali non mancano sicuramente, anzi abbondano, disturba l’iniziativa politica dell’Amministrazione comunale studiata ed inserita nei festeggiamenti per il patrono del paese, per soddisfare solo una esigua minoranza della popolazione.

Un’Amministrazione comunale “partigiana” quindi, ideologicamente ferma alla prima metà del secolo scorso.

Sorprende poi che questa “pastasciutta antifascista”, pensata per pochi intimi e destinata ad una minima partecipazione, sia stata inserita ufficialmente tra gli “eventi culturali” in calendario.

Una manifestazione politica per la quale l’Amministrazione comunale non ha badato alle spese, vista la pubblicità riservata.

Inguardabile anche il manifesto che pubblicizza l’evento “politico-estremista”

con uomini e adolescenti che sfoggiano vistosamente armi da sparo di ogni calibro, armi orgogliosamente e minacciosamente portate in vistoso senso di avvertimento intimidatorio.

Ma è questa l’indicazione “culturale” che vuole dare l’Amministrazione comunale?

Qui l’amministrazione sembra fare il contrario di quello che afferma.

Iniziative come “Il paese che educa”, il “Patto educativo territoriale”, il “Comune libero dalla violenza verbale” vengono messe in discussione, se non anche cancellate, dal patrocinio dato ad un manifesto che appare incitare alla violenza.

E’ questo l’insegnamento proposto dall’Amministrazione comunale ai giovani? Davvero non ci siamo.

Marano Vicentino 20 luglio 2023

Lega sezione di Marano Vicentino