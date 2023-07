Le scuole e l’illuminazione led: consigli e accorgimenti

Negli ambienti scolastici, il ricorso alle soluzioni di illuminazione a led è foriero di molteplici benefici; tali vantaggi, per altro, riguardano più in generale tutte le istituzioni educative, a cominciare dalle aule universitarie, passando per gli asili e arrivando alle biblioteche. L’illuminazione led, come noto, permette di beneficiare di un risparmio significativo sui costi dell’energia, e addirittura contribuisce a migliorare le performance degli studenti.

L’efficienza energetica

I pannelli led, in particolare, sono fondamentali per fare in modo che tutti gli istituti scolastici risultino più efficienti a livello energetico, e quindi più ecologici. Se si sceglie una soluzione di illuminazione led di qualità elevata si può essere certi del fatto che la sua durata media sarà 10 volte superiore a quella di un’illuminazione tradizionale. È evidente che ciò permette di risparmiare parecchio sui costi dell’energia, ma serve anche a contenere i costi di manutenzione e di sostituzione. Nel caso in cui si decida di acquistare i prodotti di illuminazione di Lampadadiretta.it, inoltre, si può beneficiare di una garanzia compresa tra 1 e 7 anni.

Un investimento molto conveniente

Se l’efficienza energetica è più elevata e la durata è maggiore, risulta evidente che quello correlato all’illuminazione a led costituisce un investimento più che vantaggioso, anche perché destinato a essere ammortizzato e ripagato nel giro di breve tempo. E tutti vogliono poter frequentare una scuola più green! Certo, sono molteplici i fattori che devono essere presi in considerazione in vista della scelta di un’illuminazione a led che si riveli non solo sostenibile, ma soprattutto in grado di soddisfare le esigenze tipiche degli edifici scolastici. Lampadadiretta.it permette di trovare dispositivi di illuminazione a led differenti a seconda della destinazione, adatti sia agli ambienti esterni che ai locali interni degli edifici scolastici.

Quali prodotti acquistare

Per le aule e gli uffici è consigliabile puntare sui pannelli led, mentre gli apparecchi a parete a led sono da preferire per i vani scale e i corridoi. Nel caso in cui si abbia la necessità di illuminare una facciata o il cortile della scuola, invece, non c’è soluzione più appropriata dei proiettori led. Ancora, ecco reglette e downlight a led, perfetti per la palestra, mentre gli apparecchi a led impermeabili sono indispensabili per illuminare le rastrelliere per le bici e gli spogliatori. Le aree generali, le mense e gli auditorium possono essere illuminati, infine, con i faretti.

Le performance scolastiche e il led

In precedenza abbiamo scritto che l’illuminazione led è in grado di condizionare le performance degli studenti: un concetto che, ovviamente, vale la pena di approfondire. Ebbene, sono diverse le ricerche scientifiche che hanno messo in evidenza come le prestazioni lavorative possano essere stimolate dal passaggio dall’illuminazione classica a quella a led. Un’indagine effettuata dall’Università dell’ospedale Hamburg-Eppendorf, in particolare, ha rilevato che con il rinnovamento dell’illuminazione è cresciuta del 35% la velocità di lettura degli studenti. Ne è scaturito anche un incremento della capacità di concentrazione, che ha favorito una riduzione del 45% degli errori commessi. Sono dati che testimoniano gli effetti positivi che possono essere generati dall’illuminazione a led sulle performance scolastiche. Saranno contenti sia i ragazzi che le loro famiglie.

Come illuminare le aule scolastiche

Per illuminare le aule scolastiche in maniera appropriata, il suggerimento è di adottare i pannelli led caratterizzati da un UGR minore di 19. La sigla UGR è l’acronimo di Unified Glare Rating, e indica il livello di abbagliamento molesto che viene generato da una sorgente luminosa. In base alla norma europea EN 12464-1, nelle scuole le sorgenti luminose non possono avere un UGR maggiore di 19: dispositivi di questo tipo consentono agli studenti di guardare i pannelli led senza che la luce li accechi. È pari a 4mila K, invece, la temperatura di colore raccomandata per le aule: una luce neutra che viene ritenuta perfetta per favorire la concentrazione.

Perché rivolgersi a Lampadadiretta.it

Per avere suggerimenti in relazione all’illuminazione led degli istituti educativi e delle scuole si possono contattare gli esperti dello shop online Lampadadiretta.it, che sono sempre a disposizione per offrire una consulenza gratuita e fornire informazioni e consigli preziosi in vista di qualunque acquisto, che riguardi i faretti a binario, gli apparecchi da incasso, le linee luminose o i pannelli led.