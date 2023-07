Donne Impresa Coldiretti Veneto: le congratulazioni di Zaia alla nuova presidente

“Il lavoro che attende chi è impegnato in agricoltura è come sempre importante, soprattutto in questi tempi non facili per tutte le attività produttive. Ma Donne Impresa di Coldiretti Veneto sta dimostrando di non aver paura e saper guardare al futuro. Auguro buon lavoro alla neoeletta presidente, Valentina Galesso, congratulandomi per il risultato ottenuto”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, invia le sue felicitazioni alla neo presidente di Donne Impresa Coldiretti Veneto, la padovana Valentina Galesso, eletta nell’assemblea odierna.

“Oggi più che mai – aggiunge il Governatore – l’agricoltura è un settore strategico non solo a fronte del momento storico internazionale che richiede di tornare a investire sulla terra, ma anche per la vitalità di quelle attività capaci di creare occupazione e quindi benessere, correlate a tutto l’indotto; dallo sport, alla ricezione turistica fino alla didattica. Sono certo che le esperienze imprenditoriali maturate in questi anni dalla neopresidente saranno un bagaglio determinante per il lavoro a cui è chiamata”.

Valentina Galesso

La neoeletta presidente di Donne Impresa di Coldiretti Veneto, Valentina Galesso, una padovana, titolare di una “scuderia sociale” guida il 50% delle imprese agricole in rosa.

43 anni, titolare della Tenuta “Va Oltre” a Bovolenta (Pd)dopo una consolidata carriera ventennale nel mondo della moda, ha ripreso in mano le redini – è il caso di dirlo – della sua realizzazione personale. Ha seminato il labirinto di lavanda più grande d’Italia ispirato ai Cavalieri Templari e inaugurato un allevamento di cavalli in gestione naturale. Nell’azienda agricola di Valentina Galesso gli animali in branco vivono una seconda possibilità.

Dopo carriere sportive e successi all’ippodromo, in questo lembo di campagna trovano una loro affermazione e un’utilità mai sperimentata prima. Una dimensione che ha favorito tante espressioni della multifunzionalità in agricoltura: dalla fattoria didattica che accoglie le nuove generazioni per sviluppare piani educativi al potenziale benefico espresso dall’attività di “scuderia sociale”. In tal senso sono tante le collaborazioni avviate con le cooperative e imprese del terzo settore che con stage, interventi assistiti, visite guidate portano gli ospiti a vivere un rinnovato equilibrio. Con la Fondazione Robert Hollman, in particolare, Valentina Galesso ha stretto un patto di alleanza a sostegno dei bambini ipovedenti.

Il ranch di Valentina è diventato nel tempo il luogo ideale per concerti e spettacoli all’aperto. Proprio a ridosso del lavandeto, che produce una linea di biocosmesi a base di olii essenziali, si sono alternati scrittori, cantanti e musicisti che hanno offerto intrattenimenti per un pubblico di tutte le età.

