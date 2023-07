Bassano: in scena il Trio Michelangeli

22 luglio ore 21.20, al Chiostro del Museo Civico di Bassano del Grappa

Uno spettacolo sulle note di Beethoven e Schubert per il secondo appuntamento dedicato ai giovani talenti della musica classica

Operaestate Festival prosegue

con la grande musica classica sabato 22 luglio alle 21.20 al Chiostro del Museo Civico, con il secondo concerto dedicato ai Giovani Talenti, focus a cura di Giovanni Andrea Zanon.

In scena il Trio Michelangeli, composto

dal violinista Paolo Tagliamento,

dalla violoncellista Alessandra Doninelli

dal pianista Riccardo Gagliardi.

Tre affermati giovani musicisti nel panorama nazionale ed internazionale. Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dal Comune di Bassano insieme alle Città palcoscenico e realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura, la Regione del Veneto e la rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival.

Il Trio Michelangeli, nasce a Monaco di Baviera

dalla dedizione e passione verso la musica da camera dei suoi componenti, legati inoltre da una profonda amicizia.

Il trio prende il nome dal pianista Arturo Benedetti Michelangeli, nel quale i tre musicisti trovano ispirazione: una personalità meditativa e raffinata, capace di cantabilità e rigore, potenza e delicatezza. Il suo modo di suonare ha influenzato le generazioni future, rimanendo un punto di riferimento per molti musicisti. Italiano di nascita ma cittadino del mondo, la sua attività in svizzera rappresenta l’unione dei due stati, luoghi di origine dei tre musicisti.

I membri del Trio hanno ottenuto successi al livello nazionale ed internazionale non solo in ambito cameristico, ma anche in quello solistico:

Paolo Tagliamento è l’unico italiano ad aver vinto il primo premio al prestigioso concorso internazionale “Rodolfo Lipizer”;

Riccardo Gagliardi ha al suo seguito più di 20 premi in concorsi internazionali;

Alessandra Doninelli ha debuttato come solista alla filarmonica di Berlino e su altri palchi del panorama artistico internazionale.

Bassano – Un giovane trio d’eccezione,

con un programma che prevede il Trio n. 6, K. 548 scritto da Mozart, dalla forma concertante, quasi un piccolo concerto per pianoforte e orchestra.

È una delle sue ultime composizioni e vi si possono scoprire molte citazioni da opere e sinfonie dello stesso periodo, unite dalla consueta, superba grazia compositiva.

A seguire il Trio di Bedřich Smetana, composto nel 1885 in seguito alla dolorosa perdita della piccola figlia di soli 4 anni.

Una sublime pagina cameristica che risente nettamente dell’influenza della corrente romantica tedesca, e dove l’urgenza espressiva si tramuta in un continuo alternarsi di stati d’animo musicali, dall’andamento talora appassionato, talora languido, che non abbandona, anche nei momenti più dolenti, la compostezza e la misura.

Un concerto che saprà commuovere e meravigliare, tra la poesia della grande musica classica e la passione di tre giovani talenti, davvero da non perdere.

22 luglio ore 21.20 – Bassano, Chiostro del Museo Civico

Biglietto unico € 7.00 – info biglietteria del festival: 0424524214

Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well

www.operaestate.it