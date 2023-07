Bassano: bando aperto per il Servizio Civile Digitale 2023

12 posti disponibili per i due progetti del Comune di Bassano del Grappa

Il bando per il Servizio Civile Digitale 2023

è ufficialmente aperto e selezionerà in tutta Italia 4629 giovani volontari per partecipare a progetti di aiuto nell’utilizzo delle nuove tecnologie e dei servizi online in diverse località.

Una opportunità rivolta alle persone di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Persone che avranno l’occasione di mettere al servizio della collettività le proprie competenze digitali, contribuendo così alla crescita e all’inclusione digitale nel nostro Paese.

Il Servizio Civile Digitale permetterà loro di aiutare nel miglioramento dell’accesso e della comprensione delle nuove tecnologie da parte delle persone meno inclini all’utilizzo delle piattaforme digitali.

Anche il Comune di Bassano del Grappa partecipa alla seconda edizione del Servizio Civile Digitale con il programma Bassano Digital Generation.

Programma che si articola in due progetti per complessivi 12 posti: Bassano Digital Grow e Bassano Digital Guide.

“Si tratta di una occasione importante per i giovani

della nostra città e del territorio – sottolinea l’assessore Mariano Scotton – di contribuire attivamente all’inclusione digitale della comunità locale, aiutando i cittadini a sfruttare appieno i vantaggi delle nuove tecnologie e dei servizi online.

É anche un modo per dedicare un anno della propria vita a un’esperienza di crescita personale e professionale.

Al tempo stesso contribuendo attivamente alla costruzione di una società digitale più consapevole”.

I progetti avranno durata di 12 mesi ed è richiesto un impegno di 25 ore settimanali – o 1145 ore annue – a fronte di un rimborso mensile di 507,30 euro.

Le candidature per partecipare al Servizio Civile Digitale 2023 sono aperte fino alle ore 14.00 del 28 settembre 2023.

Per candidarsi, è sufficiente visitare il sito web https://domandaonline.serviziocivile.it/ e compilare la Domanda Online utilizzando il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Per accedere alle informazioni dettagliate sul bando del Servizio Civile Digitale e scoprire i progetti Bassano Digital Grow e Bassano Digital Guide visitare il sito www.bassanogiovane.eu

Bassano del Grappa, 20 luglio 2023

Ufficio Informagiovani e Città, Comune di Bassano del Grappa

Email: informacitta@comune.bassano.vi.it