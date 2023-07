Area del Brenta nuovamente colpita da violente grandinate

Il presidente di Coldiretti Vicenza, Pietro Guderzo: “Il 2023 è un anno che certamente ricorderemo, tra siccità, caldo straordinario e violente grandinate a macchia di leopardo”

“Apostrofare come grandinate quelle a cui stiamo assistendo da alcuni giorni sembra improprio, dato che si tratta di veri e propri pezzi di ghiaccio. Pezzi spesso muniti di aculei, che giungono a terra con una violenza inaudita e distruggono tutto ciò che colpiscono. Distruggono dalle colture alle strutture, con danni spesso devastanti”. Con queste parole il presidente di Coldiretti Vicenza, Pietro Guderzo, commenta la grandinata che ieri sera ha colpito per l’ennesima volta il Bassanese. In particolare la zona del Brenta. Un evento straordinario per violenza e dimensioni della grandine. Evento che ha interessato più province del Veneto e, in particolare, oltre alla provincia di Vicenza, le Prealpi e la Pianura Trevigiana, dal Garda fino all’Alta Padovana.

Colpite tante provincie del Veneto

“Nessuna provincia – spiega Coldiretti Veneto – è stata risparmiata dal maltempo di ieri sera. Maltempo che ha rovinato intere campagne con coltivazioni in pieno campo, ortaggi, colture, frutteti, vigne. Ma anche serre e strutture agricole, creando disagi ai cittadini nei centri storici ad abitazioni ed auto, anche allestimenti di fiere e rassegne. Sono in corso le rilevazioni dei tecnici di Coldiretti Veneto per valutare i danni e le perdite. Il giorno dopo il disastro sui social appaiono le scritte “impianto chiuso per ripristino”, “le attività in fattoria sono sospese” messaggi evidenti di una risistemazione obbligata. Le immagini che girano in rete sono impressionanti, le verifiche sono in corso e il conto aumenta sommato a quanto provocato nei giorni scorsi dalla bufera nel bellunese. Un rincorrersi di stati di calamità dovuti ai cambiamenti climatici a cui anche le migliori tecnologie protettive sempre più spesso si arrendono.

Cambiamenti climatici nuove sfide per le imprese agricole

“L’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici, ma è anche il settore più impegnato per contrastarli – conclude Coldiretti – i cambiamenti climatici impongono una nuova sfida per le imprese agricole che devono interpretare le novità segnalate dalla meteorologia e gli effetti sui cicli delle colture, sulla gestione delle acque e sulla sicurezza del territorio”.

Fonte: Coldiretti Vicenza – Ufficio Stampa

Vicenza, 20 luglio 2023