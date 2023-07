Valdagno: Viale Trento, domenica divieto di transito (anche pedonale) per rilievi

Proseguono i lavori lungo viale Trento a Valdagno.

Mentre con il porfido a terra e i primi lampioni si inizia a intravvedere quello che sarà il nuovo viale una volta terminati i lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana, domenica 23 luglio il tratto del viale compreso tra le rotatorie con via IV Novembre e via San Cristoforo sarà sottoposto ad alcuni rilievi topografici laser.

Per consentire l’operazione,

questo tratto di viale Trento dovrà essere completamente chiuso al transito dalle ore 8.00 alle ore 17.00, e comunque fino al termine dell’intervento.

Nello specifico, nel tratto in questione – comprese le rotatorie – saranno vietate la sosta e il passaggio sia veicolare, sia pedonale, sia ciclistico e/o simile. I rilievi, che prenderanno il via dalla rotatoria di via IV Novembre per scendere verso sud, avanzeranno per tratti stradali di circa 80 metri.

Compatibilmente con le esigenze delle lavorazioni, una volta sottoposti a rilievo, i tratti verranno man mano riaperti al transito.

Apposita segnaletica verrà posizionata alla rotatoria di Ponte dei Nori e all’altezza del “ponte delle vasche” per segnalare la chiusura e consigliare la deviazione lungo il tunnel di viale Europa per chi deve muoversi nella direttrice nord-sud.

Ulteriori avvisi saranno posti all’altezza della stazione SVT, di piazza Goldoni e al Ponte della Vittoria, in via Galvani e viale Regina Margherita.

Durante i lavori sarà inoltre garantita la presenza degli agenti di polizia locale e di volontari della Protezione Civile per gestire il traffico nell’area.

Valdagno – “Ci scusiamo per i disagi che potranno esserci,

ma non c’era alternativa alla chiusura del tratto oggetto dei rilievi – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Federico Granello –.

Proprio per limitare il più possibile l’impatto sulla viabilità e sugli spostamenti di residenti ed esercizi commerciali, abbiamo programmato l’intervento di domenica.

Cercheremo in ogni caso di riaprire appena possibile, anche solo parzialmente, la strada alla viabilità nei tratti in cui questo sarà possibile dopo il passaggio del laser scanner.

Un ringraziamento va quindi a tutti i cittadini per la pazienza e a quanti hanno già dato la loro disponibilità a collaborare nella gestione dell’intervento”.

Vincenzo Grandi Comune di Valdagno – Ufficio stampa