SUNIA: drammatica emergenza abitativa a Vicenza

Drammatica emergenza abitativa a Vicenza – Grande preoccupazione del SUNIA: il segretario Marchi, “Apprezzabile proposta del Comune, ma non basterà!” –

“Necessario aumentare le tasse sulle case sfitte e fare sul serio sugli investimenti ERP” –

«Ogni giorno, oramai da mesi,

al Sunia di Vicenza registriamo numerose richieste di aiuto da parte di cittadini che non riescono a trovare appartamenti in locazione».

Lo afferma il segretario generale Mauro Marchi.

La situazione non riguarda solo gli stranieri, spiegano al SUNIA, ma anche gli italiani che sono qui per motivi di lavoro e addirittura molti vicentini che per scadenza del contratto non riescono a “incontrare” nuove locazioni nonostante offrano le opportune garanzie per il pagamento dei canoni di affitto.

Secondo il SUNIA la misura proposta oggi dal Sindaco Possamai e dall’Assessore Tosetto, pur essendo apprezzabile, è insufficiente e non abbastanza incisiva per dare risposta alla drammatica crisi degli affitti in atto.

«Una situazione di emergenza come questa

che non si vedeva da decenni – sottolinea Marchi – abbisogna di risposte strutturali attraverso scelte politiche coraggiose a livello nazionale, regionale e locale».

E’ necessario un aumento della tassazione sugli appartamenti sfitti – rincara il segretario del SUNIA di Vicenza – e un incremento sostanzioso nell’offerta di case popolari (edilizia residenziale pubblica).

E in quest’ultimo caso sono necessarie scelte politiche precise a partire dalla Regione che gestisce gli ATER».

Il SUNIA di Vicenza invita quindi il Primo cittadino ad accordarsi con i sindaci dei capoluoghi veneti e con loro incontrare il Presidente della Regione e i capigruppo del Consiglio regionale per incrementare i fondi dedicati all’ERP per far fronte alla situazione attuale di crisi.

Vicenza, 19 luglio 2023

L’addetto stampa SUNIA Vicenza Francesco Brasco, giornalista