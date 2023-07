Spartan Strong Workout Tour torna a Thiene il 22 luglio

Dopo il successo della prima edizione 2022, si terrà sabato 22 luglio 2023, in versione serale alle 18.30 con partenza dal Parco di Villa Fabris, la tappa vicentina dello Spartan Strong Workout Tour, un allenamento basato su corsa intervallata da esercizi a corpo libero lungo le vie del centro storico e i parchi di Thiene, per poi concludere al parco di Villa Fabris con la prova di attrezzi ed ostacoli tipici di una Spartan Race.

L’iniziativa, è organizzata dalla ASD Bewell Staifit Spartan Vicenza in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Thiene, per offrire un allenamento ad alta intensità per persone già di base allenate, senza tralasciare il divertimento, lo spirito di gruppo e la gioia dell’allenamento insieme, percorrendo strade della città.

Dichiara Marina Maino, assessora allo Sport e al Tempo Libero:

«Nella variegata offerta delle attività gratuite per i cittadini non poteva mancare lo Spartan Strong Workout Tour . L’iniziativa era stata accolta molto favorevolmente nella sua prima edizione e ora ritorna in versione serale per permettere una maggiore partecipazione di atleti. Oltre al valore sportivo, la manifestazione permette di vivere il centro cittadino e i parchi come una grande palestra a cielo aperto per assicurare divertimento ai partecipanti e soddisfare la curiosità di chi ancora non conosce questa disciplina».

Durata dell’allenamento

L’allenamento, della durata di circa due ore, è completamente gratuito e si svolge su un circuito urbano di cinque chilometri. Circuito studiato appositamente per prepararsi ad una Spartan Race. Una gara cronometrata di corsa ad ostacoli con una classifica a livello mondiale.

A fare da guida i coaches Spartan SGX Italy Fabio Ometto e Andrea Albiero.

L’iniziativa è completamente gratuita, ma per partecipare è obbligatoria la registrazione al link: https://sprtn.im/40DmTvX. Le iscrizioni, rigorosamente online, sono aperte.

A tutti i partecipanti verranno consegnati gratuitamente una t-shirt dell’evento e un codice sconto per l’iscrizione ad una Spartan Race.

Il percorso

Il percorso si snoda lungo un tracciato di circa 5 km: dopo la partenza dal parco Villa Fabris, l’allenamento prevede una fase di lavoro in Centro Storico e Corso Garibaldi per poi raggiungere i parchi Chilesotti, del Donatore e i Giardini al Bosco, dove ci si fermerà per workout (letteralmente significa allenamento) ed esercizi a corpo libero.

Spartan è il leader mondiale delle corse ad ostacoli. Offre batterie di partenza (OPEN) aperte a tutti gli atleti, indipendentemente dal proprio livello di preparazione sportiva.

Allo stesso tempo in ogni gara, vengono predisposte le batterie di partenza Elite e Age Group per gli atleti professionisti o semplicemente per i più allenati.

Una Spartan Race permette ai principianti di sfidare i propri limiti e le proprie paure. A chi è più allenato offre la possibilità di spingersi sempre oltre. Un banco di prova dove sfidare avversari provenienti da tutto il mondo.

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa

Foto d’archivio ASD Bewell Staifit Spartan Vicenza