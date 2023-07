Silenzio/Assenso: serata di video performance al Parco di Villa Fabris di Thiene

Silenzio/Assenso serata per dire no alla violenza di genere

Quella a cui lo spettatore è invitato ad assistere al Parco di Villa Fabris martedì 25 luglio 2023 alle 21.30 è una rassegna video e video performance di 16 artiste, video intitolato Silenzio/Assenso. Progetto di Monica Pirani e realizzato dalle studentesse della 5B del Liceo Artistico G. De Fabris di Nove. Realizzato in occasione della ricorrenza del 25 novembre scorso. “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Racconti visivi con impatto emotivo

«Sotto la guida dei docenti Andrea Grotto e Enrico Minato – spiega la curatrice – sono stati creati ed interpretati, racconti visivi dal potente impatto emotivo e psicologico. Le diverse interpretazioni del tema, ne restituiscono un’opportunità di riflessione da parte del pubblico. Pubblico che potrà assistere a 15 video in sequenza in cui si alternano emozioni e sensazioni, attraverso le interpretazioni a volte drammatiche, altre leggere come un chiacchiericcio o solo un’allusione. Sensazioni che si appropriano di diversi codici verbali e visivi, per raccontare, testimoniare e denunciare, in un evento che potrà essere condiviso dai loro coetanei e promosso attraverso il loro prezioso contributo».

L’assessora Sartore

«La collaborazione tra Monica Pirani e l’Amministrazione Comunale è di lunga data – è il commento dell’Assessora alla Cultura, Ludovica Sartore –. La collaborazione ha portato in Città eventi artistici molto interessanti e significativi. Questa volta la performance artistica si fa portavoce di una tematica di stringente attualità trasmessa da giovani. Un’iniziativa che al valore culturale unisce quello di riservare attenzione alle emergenze civili del nostro tempo. Ringrazio Monica Pirani e invito la Cittadinanza a cogliere questa opportunità. Opportunità di riflessione, partecipando numerosa a questa serata così ricca di sollecitazioni e stimoli».

Argomento del video

«L’argomento affrontato nella video performance è davvero molto importante – precisa l’Assessora alle Pari Opportunità, Anna Maria Savio – e ringrazio l’Assessorato alla Cultura per il contributo a veicolare con un linguaggio artistico e in una proposta “giovane” un messaggio volto a sensibilizzare la popolazione sul problema scottante della violenza di genere. La promozione di una cultura di rispetto è al centro delle politiche dell’Amministrazione Comunale, in un impegno condiviso e sinergico».

Gli artisti coinvolti nel progetto sono Alessia Crestani, Avril Peron, Chiara Alessandra Marchetti, Diletta Dissegna, Emma Basso, Gaia Bordignon, Gaia Bresolin, Giada Scapin, Arianna Giacometti, Giulia Benacchio, Sabrina Peruzzo, Sara Rebelato, Teresa Tonelotto, Veronica Cogoli, Viola Laterza, Zhou Wen.

L’ingresso è libero

Info: www.monicapirani.it – monicapirani@tiscali.it

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa