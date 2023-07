Rosà: ciclabili, avanti tutta

Pronto entro metà agosto l’importante collegamento tra via Rigoni e via Roccolo – Rosà

Proseguono speditamente i lavori sulla pista ciclabile tra via Rigoni e via Roccolo, tratto di circa 400 metri che rientra nel piano di piste per il progetto “Ciclopolitana”.

Il tracciato collegherà la zona del centro-ovest alla zona sud-ovest dell’abitato di Rosà.

Per la realizzazione dell’opera

(costo complessivo 130mila euro) sarà necessario occupare due porzioni di terreno ancora di proprietà privata, per le quali sarà proposto un accordo bonario di cessione al Comune.

Il traffico ciclo pedonale cittadino verso sud ha creato, nel corso del tempo, un tragitto naturale che si sviluppa in gran parte sullo stesso tracciato oggetto della progettazione.

Nel tratto compreso tra il centro di Rosà, sede di numerosi servizi e attività, e l’area verde del Quartiere Nuovo, densamente abitata, si rende necessario un miglioramento della viabilità.

Questo integrando gli innesti sui marciapiedi e sulle piste già esistenti all’interno del quartiere, come quella presente in via Roccolo

Il nuovo percorso,

che si prevede completato entro la prima metà di agosto, si svilupperà su sede propria larga 2,5 metri e sarà bidirezionale.

La pavimentazione sarà eseguita nel primo tratto in betonella su sottofondo inerte opportunamente predisposto e delimitato da cordoli prefabbricati in calcestruzzo.

Il secondo tratto sarà in asfalto, sempre su sottofondo inerte opportunamente predisposto.

La scelta è stata dettata dalla valutazione del rapporto costi-benefici rispetto ad altre soluzioni esteticamente migliori ma molto più onerose e impattanti dal punto di vista della manutenzione.

L’itinerario della pista sarà provvisto della segnaletica stradale verticale ed orizzontale.

La nuova pista ciclabile in progetto seguirà un andamento rettilineo e sarà immersa nel verde, restando nettamente divisa rispetto gli assi stradali veicolari.

L’unica interferenza sarà quella con via Gandhi, dove sarà comunque garantita una migliore sicurezza e autonomia ambientale e di utilizzo.

Salvo lo spostamento di un palo di sostegno

di una linea elettrica ormai dismessa, non si prevede la realizzazione di impianti tecnologici di sorta, in quanto lo smaltimento delle acque piovane avverrà tramite gli invasi delle aree a verde laterali.

«L’obiettivo del progetto – spiega il vicesindaco di Rosà Paolo Bordignon –

è dotare quella porzione di territorio di adeguati spazi ciclabili e pedonali. La pista ciclabile tra via Rigoni e via Roccolo completa e unisce i tratti più a nord e a sud già realizzati o in previsione, definendo un percorso senza interruzioni con il centro cittadino di Rosà e la zona meridionale.

Passo dopo passo si concretizza il progetto della Ciclopolitana, con il quale questa Amministrazione intende favorire la mobilità ciclo-pedonale all’interno del territorio rosatese, aumentando la sicurezza viaria generale e anche con una valenza ludico-turistica».

UFFICIO STAMPA Comune di Rosà

Comunicato del 19/7/2023