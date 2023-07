Portafoglio da donna: come scegliere quello perfetto

Oggi vogliamo parlarvi di accessori e in particolare di uno dei più usati: il portafoglio. Che sia per la vita di tutti i giorni, per una serata elegante o per andare in spiaggia, è importante scegliere l’accessorio che più si adatti alle nostre esigenze senza rinunciare all’estetica. L’obiettivo di questo articolo è quello di fornirvi dei pratici consigli per indirizzarvi sulla scelta del miglior portafoglio da donna. Strizzando l’occhio alle mode del momento, non bisogna rinunciare all’aspetto pratico. Un portafoglio che si rispetti deve essere bello ma deve anche assolvere alla sua funzione principale, cioè quella di contenere banconote, monete e quant’altro. Non indugiamo oltre e scopriamo insieme quali sono le dritte da seguire della scelta.

Quali sono i modelli di portafoglio più usati?

Di portafogli da donna firmati e non ce ne sono tantissimi nei negozi, dobbiamo fare un attimo chiarezza su quali sono le tipologie che si possono trovare generalmente in commercio. Tra i tagli più commercializzati c’è il classico che si piega a metà, che presenta lo scomparto per le banconote, quello per le monete e qualche fessura per le carte.

Abbiamo poi il modello allungato, multifunzione, che si apre con la cerniera. Al suo interno vari scomparti oltre ai classici per riporre i soldi. Non dimentichiamoci poi del tradizionale portamonete, di solito di piccolissime dimensioni che può avere sia chiusura a cerniera sia che con la clip. Chiaramente anche per i portafogli esistono delle tendenze ben precise che variano di anno in anno, ma i nostri consigli sono intramontabili. Ci sono infatti delle caratteristiche base che vanno bene sempre e che dovete tenere in considerazione se non volete fare un acquisto sbagliato.

Come scegliere il portafoglio giusto

Il primo passo da compiere è decidere per cosa vi serve questo accessorio. Avete necessità di un portafoglio resistente da affrontare la vita di tutti i giorni? Avete una serata particolare che richiede un altrettanto particolare outifit e quindi dovete abbinare al meglio anche gli accessori? O avete comprato una borsa che vi piace tanto e ora però non sapete proprio che portafoglio metterci?

L’utilizzo che dovete farne determina la grandezza del portafoglio: se dovete usarlo per le commissioni di tutti giorni, vi consigliamo senza dubbio il classico portafoglio allungato con cerniera. È pratico perché potete inserire i vostri soldi e le carte per le spese. Vi raccomandiamo di scegliere un tessuto durevole e resistente.

Se invece a volte vi piace proprio fare a meno della borsa, quello che fa per voi è il portafoglio che si può trasformare in una pratica pochette. Di solito questi modelli hanno dimensioni tali da potervi permettere di portare solo quelli con voi, in più sono spesso dotati di tracolle da aggiungere quando necessario.

Se, invece, siete alla ricerca dell’accessorio perfetto per le vostre serate fuori, vi consigliamo di optare per dei modelli piccoli che si possono facilmente inserire nelle mini bag. Quando si esce per un appuntamento o per una serata di divertimento, meglio non portarsi dietro ingombri eccessivi.