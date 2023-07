Al via il cantiere – Montecchio Maggiore: nuova scuola dell’infanzia “Rodari”

Iniziano i lavori della scuola dell’infanzia Rodari:

la nuova struttura, che sostituirà la precedente, sarà antisismica e ad alte prestazioni energetiche.

Negli ultimi giorni è stato sottoscritto il contratto d’appalto per la costruzione del nuovo asilo di via Veneto, un’opera del valore complessivo di 1 milione e 300 mila euro.

La realizzazione, anticipata dall’allestimento del cantiere nell’ultima settimana di luglio, verrà avviata tra la fine di agosto e l’inizio di settembre 2023.

«La nuova Rodari sarà la prima struttura pubblica in città “a energia quasi zero” (NZEB, Nearly Zero Energy Building).

Per il raggiungimento della classificazione di alta efficienza energetica la nostra amministrazione ha ottenuto un contributo relativo agli incentivi del Conto Termico di circa 285 mila euro.

Salvo eventi inattesi – annuncia il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula – la fine dei lavori è prevista nell’estate del 2024».

Il nuovo plesso sorgerà sulla medesima area della precedente struttura adiacente alla primaria San Francesco e costruito nel 1986.

Lo stabile era stato chiuso nel 2020 e dichiarato inagibile a causa di importanti cedimenti.

Le precarie condizioni rilevate avevano portato l’amministrazione comunale a disporre la demolizione del vecchio asilo, effettuata nel 2022.

Di seguito la realizzazione, in partenza a breve, di un nuovo edificio antisismico a tutela della sicurezza dei bambini e del personale scolastico.

La materna accoglierà 85 alunni, come in precedenza,

e sarà composta da quattro aule indipendenti, con i relativi servizi igienici, progettate e posizionate considerando l’esposizione al sole e privilegiando i lati est e sud.

Ogni sezione avrà una propria “estensione” esterna per accedere al giardino, attrezzata con giochi e panchine dove i bambini potranno sviluppare le proprie capacità motorie e prendere contatto con la natura.

Al centro un grande atrio di quasi 200 metri quadrati per le attività collettive, anche accessibile dall’esterno.

Sul lato nord-ovest del nuovo edificio verranno ricavate un’aula insegnanti, con i relativi servizi igienici, che potrà anche essere impiegata come segreteria, e una saletta per il personale ATA, utilizzabile come infermeria.

L’accesso alla nuova struttura verrà garantito da due ingressi indipendenti con relativi spogliatoi: uno dal parcheggio di via Veneto, adiacente alla scuola, e il secondo da via Puglia.

«Una struttura moderna e all’avanguardia,

progettata nel rispetto dei più alti standard di sicurezza antisismica e di efficienza energetica», evidenzia il primo cittadino Trapula.

«Non abbiamo dimenticato le difficoltà affrontate durante la pandemia.

La presenza di ingressi separati e di aree esterne per ciascuna aula faciliteranno il regolare svolgimento delle lezioni nell’eventualità di una futura emergenza sanitaria».

Montecchio Maggiore, 19 luglio 2023

