Luciano Visintin a podio in Slovenia

Positivo riscontro al termine della gara di Autocross valevole per il Campionato Autocross di Slovenia e Croazia – Luciano Visintin a podio in Slovenia

Alla guida del Kart Cross Casmat il portacolori del Rally Team si piazza al terzo posto

Quasi cinque mesi di sosta non hanno influito

sulle prestazioni di Luciano Visintin reduce da una soddisfacente trasferta in territorio sloveno dove ha partecipato ad una gara titolata, nell’impegnativo circuito di Moravče, località a nord ovest della capitale Lubiana.

Tutto nella giornata lo svolgimento della manifestazione che si fregiava della validità per il Campionato Autocross di Slovenia e Croazia, contando dodici piloti al via nell’affollata categoria nella quale ha gareggiato il portacolori della Scuderia Rally Team, ritrovando il suo Kart Cross Casmat.

Non effettuate le prove libere, si è iniziato subito con le prove cronometrate che hanno decretato la terza posizione nella griglia di partenza della prima delle tre di gara, da disputarsi prima della decisiva finale.

Nella manche numero 1, una toccata con un altro concorrente ha provocato il ritiro per Visintin e la retrocessione in ultima posizione alla partenza della successiva, corsa in modo guardingo onde evitare danni.

Si arrivava poi alla terza ed ultima con nuovamente una partenza dalle retrovie, e caratterizzata da una convincente prestazione conclusa staccando il terzo tempo di manche oltre a siglare anche la miglior prestazione sul giro.

La somma dei tempi, come da regolamento,

lo faceva però partire in nona posizione nella finale ma, senza darsi per vinto, dopo un giro in bella progressione era già quarto e, continuando con passo deciso, riusciva a concludere con un brillante terzo posto assoluto.

Luciano Visintin – “Sono davvero soddisfatto dell’esito della gara di domenica scorsa – commenta Visintin – sia per il risultato ottenuto contro ogni rosea previsione visto l’andamento delle qualifiche, sia perché mi sono molto divertito a guidare, dopo parecchio tempo che non giravo in circuito.

Devo ringraziare, in primis, Omar Modolo per le efficaci informazioni che mi ha fornito per trovare le giuste regolazioni del mezzo.

Il ringraziamento va esteso poi alla scuderia Rally Team e al presidente Pierdomenico Fiorese e a tutti i miei sostenitori che mi auguro di aver gratificato con il risultato ottenuto domenica scorsa”.

Vicenza, 19 luglio 2023

Immagine fornita da Avtokros Arena

andrea zanovello www.azetamedia.com