L’inaspettata storia dell’A.S. Vicenza

La città di Vicenza non è mai stata famosa a livello nazionale per i suoi risultati sportivi. Tuttavia, esiste un’associazione sportiva che, nel corso degli anni, ha saputo rendere questa città uno dei baluardi principali per quanto riguarda lo sport del basket femminile.

Tieniti pronto, perché stiamo per raccontarti la storia dell’A.S. Vicenza.

La fondazione ed i primi anni

L’Associazione Sportiva Vicenza è stata fondata nel 1958, e si tratta di una squadra di pallacanestro femminile.

I primi anni, le ragazze biancorosse (colori sociali della squadra, che richiamano anche quelli della città), giocavano su un campetto all’aperto, quello di Piarda Fanton; insomma, ben lontano da un’esperienza in stile NBA o Serie A italiana.

Ad ogni modo, quest’esperienza abbastanza “scomoda” dura solo pochi anni: all’inizio degli anni ’60, l’amministrazione della città concede alle ragazze l’utilizzo di un campo al coperto, ovvero la Basilica Palladiana.

E’ proprio da qui che parte la prima esperienza di questa squadra: iscritta al campionato femminile di Basket, l’A.S. Vicenza inizia dalla Serie C, con lo storico sponsor “Portorico Caffè”.

I primi anni sono subito di grande successo: le ragazze vengono subito promosse in Serie B alla loro prima partecipazione, per poi salire in Serie A dopo l’annata 1962-1963. La prima apparizione nella categoria più alta non va affatto male, con un 4° posto finale, ma sarà dal 1964-1965 che l’A.S. Vicenza entrerà per sempre nella storia sportiva italiana.

Gli scudetti e le prime apparizioni europee

La stagione è quella del 1964-1965, e le ragazze cercano subito il riscatto dopo l’ottimo 4° posto ottenuto l’anno precedente.

Quello che succede in quella stagione, ha veramente dell’incredibile: Vicenza e Torino concludono la stagione entrambe con 16 vittorie e 2 sconfitte.

La Federazione decide quindi di organizzare un incontro per lo spareggio, l’11 aprile 1965 a Milano. Vicenza vincerà 68 – 61 su Torino, portandosi così a casa il primo Scudetto di Serie A.

L’eccitazione è alle stelle, e da lì in poi sarà un’annata piena di successi: l’A.S. Vicenza, difatti, vincerà 5 titoli di fila, dalla sopracitata stagione 1964 -1965, fino alla stagione 1968 – 1969.

Così come tutti i cicli vincenti di qualsiasi sport, anche quello delle ragazze del basket giunse ad una fine. Fino al 1980 Vicenza rimane a secco, ma mantiene comunque la sua costante presenza in Serie A. La stagione 1980-1981 sembra essere quella giusta, difatti riesce ad arrivare alla finale scudetto, che perderà contro Treviso.

L’anno successivo, però, parte un nuovo ciclo vincente per le “Lupe”: giungono di nuovo in finale, ma stavolta ne escono vincitrici, regalando così a Vicenza il suo 6° titolo iridato. Il nuovo ciclo dura fino al 1987-1988, che regala alle ragazze il 12° Scudetto di Serie A.

In quegli anni però, Vicenza non si limita solo a dominare nel campionato italiano; lo fa anche nella Coppa dei Campioni (oggi conosciuta come Eurolega Femminile): il primo titolo arriva nel 1983, mentre gli altri quattro arrivano rispettivamente nel 1985, 1986, 1987 e 1988.

Le ultime vittorie ed il declino

Purtroppo, dopo una storia piena di successi, Vicenza sta attualmente vivendo un periodo di declino che dura da quasi 30 anni.

Le “Lupe” ottengono le loro ultime vittorie nel 1991 – 1992, portandosi a casa la Coppa Ronchetti, e nel 2004 – 2005, dove vincono la Coppa Italia di Serie A2.

Attualmente Vicenza milita in Serie A2, e l’ultimo anno è riuscita a salvarsi in extremis ai play-out contro Carugate, evitando così la retrocessione.

Pensando a come era iniziata questa avventura, su un campetto all’aperto, fa veramente strano venire a conoscenza del fatto che l’A.S. Vicenza sia una delle squadre più titolate non solo a livello nazionale (con i suoi 12 scudetti), ma anche a livello europeo, con le sue 5 Coppe dei Campioni, dietro solo alla TTT Riga e all’UMMC Ekaterinburg.

Inoltre, delle 8 giocatrici di pallacanestro italiane inserite nella Hall of Fame, 7 hanno giocato per Vicenza. Si tratta di Nidia Pausich, Wanda Sandon, Lidia Gorlin, Nicoletta Persi, Catarina Pollini e Mara Fullin.

Conclusioni

Siamo giunti alla conclusione del nostro articolo odierno, incentrato sull’incredibile storia dell’Associazione Sportiva Vicenza.

Come abbiamo potuto vedere, questa squadra di basket femminile ha portato più volte in alto i colori della città di Vicenza, anche se attualmente sta attraversando un periodo abbastanza buio.

Ad ogni modo, i recenti acquisti di mercato e i cambi di società, potrebbero fare ben sperare per un nuovo cambio di rotta, e magari iniziare ad intraprendere una risalita verso un nuovo ciclo di successi.