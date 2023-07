Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS – Imperiale Racing: pole e rimonta all’appuntamento di Misano

Una pole position e un’ottima rimonta in gara due sono il risultato ottenuto da Imperiale Racing dopo l’atteso appuntamento di Misano valido per la Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup.

Sul tracciato italiano dedicato alla memoria di Marco Simoncelli

il team di Mirandola ha messo in mostra un’ottima velocità nella serie più partecipata e importante d’Europa con la Lamborghini Huracàn GT3 Evo #126 affidata a Dmitry Gvazava (KGZ) e Loris Spinelli (IT).

Già nelle prove libere il team ha dimostrato di avere nelle corde una grande velocità, andando a cogliere la seconda posizione di classe con un ottimo 1’32”628.

La sesta posizione delle libere è stata trasformata in una seconda piazza di classe in Q1 da Spinelli, capace di fermare il tempo sull’1’31”478 valso anche la sesta posizione assoluta in una griglia che contava ben 42 vetture.

Una grande dimostrazione di forza e determinazione che ha permesso ad Imperiale Racing di schierarsi in terza fila tra i migliori interpreti del campionato.

Purtroppo gara uno è però durata appena poche centinaia di metri. A causa di una carambola allo scattare dell’azione la Lamborghini del team di Mirandola è finita fuori già alla prima curva.

Il ritiro non ha disunito la squadra, che ha lavorato con il solito grande affiatamento per mostrare anche in Q2 la velocità dimostrata nella prima parte del weekend.

Gvazava ha permesso a Imperiale Racing di cogliere una straordinaria pole position di classe nella Q2 con il tempo di 1’32”813.

Dopo un buon avvio in gara due, Gvazava ha pagato forse troppo caro un contatto di gara, forando l’anteriore sinistra.

L’episodio ha costretto ad un pit stop extra a causa del quale la Lambo #126 ha perso numerose posizioni.

Al rientro in pista, entrambi i piloti si sono lanciati in una rimonta spettacolare che ha permesso loro di recuperare molte posizioni fino al nono posto di classe conquistato sul traguardo.

“Siamo soddisfatti della velocità che abbiamo mostrato lungo tutto il weekend, anche se ancora una volta alcune situazioni non ci hanno favorito.

Peccato per il contatto di gara uno e per la foratura di gara due, senza le quali avremmo sicuramente lottato per le prime posizioni.

Un saggio della nostra performance l’abbiamo dato in qualifica, con quella pole position fra i Bronze in Q2 e la sesta piazza assoluta in Q1, una bella soddisfazione per tutti in quello che è uno dei più agguerriti campionati d’Europa.

Un grazie particolare ai meccanici, che hanno fatto un pit stop velocissimo, allenandosi tutti i giorni, e sono riusciti a ripristinare la vettura per domenica, agli ingegneri, per aver trovato l’assetto per una vettura molto competitiva sia in qualifica che sul passo gara, alla direzione sportiva, per non aver sbagliato nulla, a tutti quelli che hanno lavorato in sede a Mirandola prima della nostra partenza per Misano, ai nostri sostenitori e a chi ci ha seguito sui social, ed infine, ma non per importanza, alla proprietà, per aver voluto fortemente questa gara.

Abbiamo svolto tutti un grande lavoro, è stata una grande soddisfazione prendere il via di questo appuntamento e mi auguro di poter avere altre occasioni di importante visibilità come questa”.

18.07.2023 –

Fonte Imperiale Racing