Filippo Costa in biancorosso

La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dalla SSC Napoli, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Costa.

Il giocatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2025, con rinnovo automatico, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per un’ulteriore stagione.

Costa, esterno sinistro vicentino classe ’95,

nella scorsa stagione con il Foggia ha registrato 46 presenze tra campionato, coppa e playoff culminati con l’approdo in finale.

Ha inoltre siglato 4 reti e fornito 10 assist.

In carriera ha disputato 39 partite in Serie A con il Chievo Verona e la Spal, con cui aveva conquistato la vittoria nel campionato di Serie B nella stagione 2016/2017.

Inoltre, ha vestito le maglie di Parma e Virtus Entella in Serie B e Bari e Pisa in Serie C.

Bentornato a casa, Filippo!

LR Vicenza Vision

Il progetto di LR Vicenza si pone l’ambizioso obiettivo di rilanciare la squadra biancorossa, scrivendo un nuovo capitolo della sua storia centenaria, attraverso la costruzione di una società calcistica che sia in grado di sviluppare un modello sostenibile di calcio.

Abbinando risultati sportivi e oculatezza della gestione, in un contesto generale di coinvolgimento del territorio.

La vision, innovativa,

è quella di dare vita alla “squadra del territorio” unendo le forze delle maggiori realtà sportive vicentine.

Ma anche delle sue forze imprenditoriali e delle sue istituzioni e associazioni, per poter così puntare ad obiettivi più importanti e sfidanti.

Risultati sportivi vs sostenibilità ed equilibrio economico-finanziario, ma anche investimenti nel settore giovanile, vero asset strategico di una società di provincia e infrastrutturali.

Questo per poter regalare alla città un nuovo stadio e un centro sportivo ove poter esplicare l’attività della prima squadra e del vivaio.

Il tutto inserito in un piano a medio/lungo termine che garantisca alla società e alla città quello sviluppo e crescita che la storia, il brand e i tifosi del LR Vicenza meritano.

Fonte: dal sito LR Vicenza