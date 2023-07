Ferretto Group dona 100 piante al Comune e ai dipendenti

Ferretto Group e i suoi dipendenti contribuiscono a colorare di verde la città di Vicenza.

L’azienda, tra i principali operatori italiani

nel campo dell’automazione per magazzini, ha infatti scelto di donare 100 alberi nell’ambito del progetto Beleafing.

42 sono stati consegnati ai dipendenti che hanno aderito al progetto

58 saranno invece donati al Comune in autunno per la piantumazione negli spazi pubblici della città.

La consegna è avvenuta nei giorni scorsi negli spazi della sede storica di Ferretto Group in Strada Padana verso Verona alla presenza dell’assessore all’ambiente del Comune di Vicenza Sara Baldinato.

Le sono stati simbolicamente affidati alcuni esemplari in attesa della distribuzione ufficiale nei prossimi mesi.

Si stima che complessivamente le 100 piante donate tra Comune e dipendenti contribuiranno, una volta a maturità, a catturare 8.220 kg di CO2 pari alle emissioni annue di 8 auto.

“Siamo felici di poter donare questi alberi al Comune e ai nostri dipendenti,

dando così un contributo alla comunità e al territorio che ci ospitano e di cui ci sentiamo parte – spiega il Presidente Riccardo Ferretto -.

Questa iniziativa rientra nel più ampio impegno e senso di responsabilità che la nostra azienda si è assunta verso la sostenibilità e la tutela dell’ambiente, nella convinzione che questi valori debbano oggi andare di pari passo con lo sviluppo.

n ringraziamento va all’Amministrazione Comunale e ai nostri dipendenti che hanno sostenuto il progetto e aderito con grande sensibilità”.

“A nome dell’amministrazione ringrazio Ferretto Group e i suoi dipendenti – aggiunge l’assessore Sara Baldinato – Quando la stagione lo consentirà, gli alberi che ci sono stati donati saranno messi a dimora a ricordo di questo gesto molto concreto di attenzione verso l’ambiente in cui tutti noi viviamo.

Del resto lo sviluppo sostenibile è una mission che il pubblico non può perseguire da solo. Serve infatti sia l’adesione dei singoli, sia la collaborazione del mondo produttivo.

Mi auguro che altre realtà del territorio prendano spunto da questa iniziativa per farsi avanti, collaborando con noi per promuovere la tutela ambientale“.

Attraverso il progetto,

gestito dalla società vicentina Beleafing, Ferretto Group ha infatti deciso di donare un albero a ognuno dei dipendenti come atto concreto per migliorare il clima e l’ambiente delle città in cui l’azienda ha sede, combattendo così il cambiamento climatico, diminuendo l’inquinamento e favorendo la biodiversità.

Con l’obiettivo di promuovere un maggiore coinvolgimento è stato organizzato un sondaggio per definire le piante “preferite” dai dipendenti.

In particolare, sono risultati “vincitori” il tiglio, il corniolo, il bagolaro e la Phillyrea, alberi amici delle api o antismog.

I dipendenti hanno quindi potuto scegliere se tenere per sé l’albero oppure donarlo al Comune.

In 58 hanno scelto quest’ultima soluzione che permetterà così di far crescere il patrimonio verde di Vicenza.

Complessivamente, tra le diverse sedi di Ferretto Group, sono state donate 175 piante, per un impatto di 14 ton. di CO2 catturate ogni anno.

