Bassano: 21 luglio al Teatro Castello va in scena lo spettacolo “Hybris”

Venerdì 21 luglio ore 21.20 al Teatro al Castello “Tito Gobbi”, Bassano del Grappa la graffiante comicità di Antonio Rezza e Flavia Mastrella con “Hybris”.

La nuova e dirompente creazione dei Leoni d’oro Rezza/Mastrella per una serata all’insegna del più sfrontato teatro contemporaneo

Va in scena venerdì 21 luglio alle 21.20 al Teatro al Castello “Tito Gobbi” lo spettacolo “Hybris”, la travolgente commedia di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, massimi esponenti del teatro di ricerca e artisti unici “per folle e lucida genialità”.

Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dal Comune di Bassano e realizzato grazie al contributo del Ministero della Culltura, la Regione del Veneto e la rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival.

Flavia Mastrella e Antonio Rezza si occupano di comunicazione involontaria.

Vincitori di numerosi premi, tra cui il Premio Alinovi per l’arte interdisciplinare, il Premio Hystrio, il Premio Napoli e il Leone d’oro alla Carriera nel 2018. Hanno realizzato tredici opere teatrali (tra cui Pitecus, Io, Fotofinish, Bahamuth, 7-14-21-28, Doppia Identità, Fratto_X, Anelante e Amistade). Cinque film lungometraggi (tra cui Escoriandoli presentato a Venezia nel 1996, Delitto sul Po, Milano Via Padova e Samp presentato a Venezia nel 2020). Oltre a una serie sterminata di corto e medio metraggi.

Flavia Mastrella si occupa inoltre di scultura, fotografia, video-scultura. Mentre Antonio Rezza di letteratura pubblicando i suoi romanzi con Bompiani e la Nave di Teseo.

Mastrella da sempre inventa e crea scenografie con ambienti morbidi, di stoffa, o di materiali più resistenti, offrendoli come habitat per la vita scenica di Antonio Rezza. Lui di volta in volta asseconda quegli habitat o ci combatte contro.

Hybris è la nuova travolgente creazione del duo, prodotta da RezzaMastrella e da La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello, Teatro di Sardegna, in coproduzione con Spoleto, Festival dei Due Mondi.

In questo spettacolo Rezza è circondato da tante presenze come non mai – Ivan Bellavista, Manolo Muoio, Chiara Perrini, Enzo Di Norscia, Antonella Rizzo, Daniele Cavaioli, e con la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Sughi – a formare un coro che spesso lo asseconda senza parole o con poche parole, rappresentando la tendenza, il bisogno di obbedire a un potere pre-potente.

Rezza muove gli altri con le azioni e con le parole a cascata, mettendo a disagio i compagni di scena, catalogandoli, negandoli, in un grande luna park o parco giochi in cui lui, come un bambino terribile, un feroce infantile tiranno che rappresenta in nuce l’umanità, manipola ogni cosa, autorizzando o negando, stimolando o frenando, fino a far perdere la testa agli altri, ad accelerarli come in un comico film muto.

Uno spettacolo in cui ognuno perde l’orientamento, la certezza di essere in un luogo. In cui l’uomo fa il verso alla belva che lui stesso rappresenta.

Come si possono riempire le cose vuote? È possibile che il vuoto sia solo un punto di vista? In scena, protagonista è una porta che ha perso la stanza, che apre e chiude sul nulla. La potente comicità di Rezza e Mastrella, costruisce qui mondi attraverso l’immagine di una porta, tra cascate di parole e deliri matematici.

Un vortice di gag del più folle e bravo performer della scena italiana, travolgerà il pubblico, fino a scuoterlo.

Ma non è detto che sia un male. Perchè è questo l’effetto che provocano gli spettacoli scritti e interpretati da Antonio Rezza e Flavia Mastrella: si ride tanto, troppo, quasi da star male.

In caso di pioggia lo spettacolo verrà allestito al Teatro Remondini

Info e prenotazioni Biglietteria del festival 0424 524214 www.operaestate.it

Venerdì 21 luglio h 21.20 – Teatro al Castello “Tito Gobbi”, Bassano del Grappa

Foto di copertina di Annalisa Gonnella

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa