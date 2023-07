Amalo Festival: ritorna con “Punti di Vista”

Il brolo di villa Clementi ospita sabato 22 luglio alle 21 la performance “Punti di vista”.

Performance che vedrà danzare

Francesca Lauri, Alessandro Lauri, Rosalinda Campesi, Alessia Frazzoli, Linda Gradozzi, Lisa Albertini, Anna Morisi, Lavinia Jones, Mattia Mottola, Davide Lunghi, Riccardo Sardina, Giorgia Di Domenico, Emma Ansaloni, Sofia Ansaloni, Aurora Bergonzini, Martina Marchesini, Marta Speggiorin.

Coreografie di Ricky Benetazzo e Federica Guerra.

Non è possibile tornare indietro nel tempo per cambiare il nostro passato, ma è possibile guardare a un futuro migliore, impegnandoci, ORA, a cambiare il nostro presente.

Possono cambiare i tempi, i costumi, le mode ma…impara dal passato e vivi nel presente.

La vita dipende dal modo in cui la guardi…è tutta una questione di PUNTI DI VISTA.

Tredici danzatori per uno spettacolo di danza che mescola il pop al contemporaneo, in un linguaggio che racconta i vissuti quotidiani con una drammaturgia del corpo che non ha bisogno di parole…

L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti e gli spettatori sono invitati a portarsi da casa coperte o plaid su cui accomodarsi nel prato dell’ottocentesca dimora di via card. De Lai.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà in auditorium presso la scuola primaria Rigotti.

Sempre in villa Clementi e sempre nell’ambito di “Amalo festival”

voluto dall’amministrazione comunale, sabato 29 luglio si esibirà in concerto Antonella Ruggiero, straordinaria voce di brani immortali come “Vacanze romane”, “Ti sento”, “Solo tu”. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Malo, 19 luglio 2023

Fonte Comune di Malo

