Venezia: al via il 20 luglio la mostra FREQUENCY – FANT WENGER

FREQUENCY – FANT WENGER dal 20 Luglio – 03 Agosto, 2023 presso Palazzo Pisani-Revedin, Venezia

ITSLIQUID Group è lieta di annunciare l’apertura di FREQUENCY, mostra personale dell’artista svizzero Fant Wenger, a cura di Luca Curci, che sarà inaugurata il 20 luglio 2023 alle ore 18:00 presso Palazzo Pisani-Revedin a Venezia. La mostra, in concomitanza con la 18° Biennale di Architettura di Venezia, resterà aperta fino al 03

Agosto, 2023.

Preparatevi ad immergervi in un’esperienza unica e affascinante: la tanto attesa mostra personale del rinomato artista svizzero Fant Wenger, è finalmente arrivata! Pronto a svelare la dimensione invisibile delle frequenze che ci circondano, Wenger vi catturerà con i suoi colori vibranti, le prospettive enigmatiche ed il suo caratteristico realismo fotografico. Rievocando una realtà immaginaria e onirica ove natura e tecnologia collidono, l’artista ridefinisce le interconnessioni dell’ambiente circostante, offrendo una nuova prospettiva artistica.

Vi invitiamo ad entrare nel mondo di Wenger e a lasciarvi trasportare nella profondità delle vostre emozioni ed esperienze.

Nei dipinti di Fant Wenger (fant.ch), natura e tecnologia tendono a scontrarsi aspramente.

Non solo la scelta dello spettro di colori è potente, ma anche quella degli elementi che inserisce, come vagoni ferroviari, tralicci telefonici, antenne paraboliche e satelliti, immersi in un fitto sottobosco circondato da alberi nodosi. Potenti e spesso spogli, questi elementi attraversano lo spazio pittorico.

I dipinti mostrano un forte dinamismo, che viene intensificato dalle dimensioni delle tele.

La luce svolge un ruolo importante nella pittura di Fant Wenger. Egli immerge selettivamente singoli elementi nella luce scintillante, che in varie opere si diffonde su tutta la superficie del quadro, illuminandola in modo soprannaturale. Quale elemento balza all’occhio e quale messaggio nascosto si cela in questo mondo pieno di enigmi? Nelle sue opere, non è possibile leggere alcuna connessione casuale o lineare.

L’artista fornisce suggerimenti attraverso il titolo senza fornire una vera interpretazione. Egli non lascia nulla al caso nelle sue composizioni, ma si dedica intensamente al loro significato e alla loro realizzazione fino a riprodurre tutti i suoi pensieri in un armonioso intreccio sulla tela.

“It’s all about Frequency”.

Dal 2016 Fant Wenger lavora ad un vasto gruppo di opere che comprende dipinti, installazioni, performance e video. Il motivo è riprodotto in un realismo fotografico, e l’uso di prospettive ambigue e strane giustapposizioni, così come la colorazione energetica, suggeriscono una realtà immaginata o addirittura sognata. Qui, natura e tecnologia talvolta si scontrano in modo brusco; il tutto è accompagnato da una colonna sonora, inquietante, minacciosa. Quali informazioni e forse persino certezze l’artista stia cercando, rimane poco chiaro; sembra certo, però, che la ricerca continuerà.

Forse non è tanto l’elemento magico che affascina in queste immagini, quanto piuttosto la sua risonanza nel nostro stesso corpo, la risposta che l’artista smuove dentro di noi con la sua scelta di colori. Tonalità rosse, calde e terrose, un giallo radioso contrastato da un turchese morbido, un verde stridente o un melanzana notturno. Il rosso domina quasi tutti i dipinti, e dove non lo fa, subentra un giallo caldo.

L’artista

Il visionario artista svizzero Fant Wenger è conosciuto per la sua esplorazione delle dimensioni nascoste che ridefiniscono il nostro mondo. La sua incontenibile passione nello svelare l’invisibile, spinge le opere di Wenger verso nuovi confini artistici, invitando l’osservatore a interrogarsi sulla propria percezione della realtà. La sua mostra, FREQUENCY, promette di essere un’esperienza accattivante ed immersiva che lascerà un segno indelebile nella scena dell’arte contemporanea.

Fonte: Itsliquid Group – Ufficio Stampa